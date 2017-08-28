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Macron, Erdoğan'dan tutuklu 'Fransız gazeteci'nin serbest bırakılmasını istedi

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Macron, Erdoğan'dan tutuklu 'Fransız gazeteci'nin serbest bırakılmasını istedi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Türkiye'de tutuklu bulunan Fransız gazeteci Loup Bureau'nun acilen serbest bırakılıp ülkesine gönderilmesini talep etti.

Bureau, geçen ay Türkiye-Irak sınırındaki Habur kapısından geçerken gözaltına alınmıştı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada iki liderin ve bakanların konuyla ilgili olarak olumlu bir sonuç elde etmek amacıyla temaslarını sürdürmelerine karar verildiği belirtildi.

Macron ve Erdoğan'ın Suriye, Irak ve Körfez'deki durumu da görüştükleri ifade edildi. Macron daha önce de konuyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon etmişti.

Fransız gazeteci, terör örgütü YPG üyesi olduğu şüphesiyle ağustos ayı başında tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti. Loup Bureau'nun dosyasına gizlilik kararı konmuştu.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgilere göre Loup Bureau'nun üzerinde çıkan dijital materyaller arasında bulunan, üniversitede  terör örgütü YPG üzerine hazırladığı tez ve bazı fotoğraflar, tutuklanmasına gerekçe sayıldı.

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