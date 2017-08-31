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Macron'dan şok Erdoğan çıkışı

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Macron'dan şok Erdoğan çıkışı
Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili şaşırtan bir çıkış yaptı.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gündeme dair açıklamalarda bulunduğu Le Point dergisine verdiği mülakatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili çarpıcı bir çıkış yaptı.

Macron, “Küresel arena gerçekten çok da ‘havalı’ bir yer değil” dedi. Macron bunun sebebi olarak da, “Her 10 günde bir Erdoğan’la konuşan benim” ifadesini kullandı. Geçtiğimiz iki hafta içerisinde Erdoğan’la görüşen Macron, bu görüşmelerde Suriye ve bölgede yaşanan krizlerle birlikte Türkiye’deki tutuklu gazetecilerin durumunu masaya yatırmışlardı.

Röportajın yayımlanmasının ardından Macron’un ekibinden bir açıklama geldi. Macron’un Erdoğan’la dalga geçmek ya da eleştirmek gibi bir durumu olmadığının belirtildiği açıklamada, “Erdoğan ile yapılan görüşmeler her zaman çok ciddi geçiyor” ifadesi kullanıldı.

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