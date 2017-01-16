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Malkoç açıkladı: Suriyelilerin yüzde 80'i kalıyor

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Malkoç açıkladı: Suriyelilerin yüzde 80'i kalıyor
Kamu Başdenetçisi Malkoç, BM’ye göre sığınmacıların geriye dönüşlerinin çok az olduğunu açıkladı. Malkoç, “Astana buluşmasından sonra değişiklik olmazsa Suriye’de çözüme doğru gidilecek. Ama sorun bitmiyor. Bunların yüzde 80’i kalacakgibi” dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye’nin sığınmacılara yönelik hizmetlerini, bu konuda yaptıklarını hem iç kamuoyuna, hem de dünya kamuoyuna arzu edilen düzeyde ve üslupta anlatabilmeyi amaçladıklarını bildirdi. Malkoç, Gaziantep Valiliği’nde kamu kurum ve kuruluşlarının daire müdürleri ve amirleriyle toplantıda bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun daha önce “Göç ve Mülteciler” raporu hazırladığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 2 Mart’ta “Uluslararası Göç ve Mülteciler Sempozyumu”nun düzenleneceğini, sempozyumun açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağını vurgulayan Malkoç, “Rapor, sempozyuma kadar hem Türkçe, hem de uluslararası dillerde yayına hazırlanmış olacak” diye konuştu. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sayısının 3 milyon civarında olduğuna, buna Pakistan, Irak, Afganistan, Somali veya diğer Afrika ülkelerinden gelenler de dahil edildiğinde rakamın 4 milyona çıktığına işaret eden Malkoç, “Bu rakam dünyadaki birçok ülkenin nüfusundan fazla. Şu anda Türkiye’de ilköğretimde okutulan göçmen öğrenci sayısı 500 binin üzerinde. Finlandiya’da ilköğretim çağındaki öğrencilerin sayısı 370 bin civarında. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın denizlerden topladığı insan sayısı 95 bin 571.Bunlar olağanüstü rakamlar” değerlendirmesinde bulundu.

YÜZDE 80'İ KALICI

Malkoç, BM’nin bu tür göç ve nüfus hareketlerinden sonra geriye dönüşlerin çok az olduğu, yüzde 80’inin gittiği ülkede kaldığı yönünde istatistikleri bulunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: “Gaziantep bu konuda model oldu. Güzelliklerini hem Türkiye’ye, hem de dünyaya yansıttı. Astana Buluşması’ndan sonra olağanüstü bir değişiklik olmazsa Suriye’de belli bir uzlaşma, ardından da çözüme doğru yol alınacak ama sorun bitmiyor. BM kayıtlarına göre, bunların yüzde 20’si geri dönüyor, yüzde 80’e yakını belli ki kalacak gibi görünüyor.”

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