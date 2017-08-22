Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplantıda gece yarısı uzlaşma sağlandı.

2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlandı. Memur ve memur emeklisi maaşlarına 2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5, 2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması konusunda uzlaşıldı.

Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödeneceği öğrenildi. Anlaşmaya ilişkin imza töreni bugün saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.



İŞTE TÜM AYRINTILAR

Öğle saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıkladdığı zam teklifini imzaya atmaya uygun değil diyen Memur-Sen, hükümetten yeni teklif beklediklerini açıkladı.

Bugün sona erecek olan toplu sözleşme görüşmelerinden yeterli süre olduğunun altını çizen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın önemli açıklamalarda bulundu.

Teklifin istedikleri noktaya gelmemesi durumunda gerekirse Hakem Kurulu'na da gidebileceklerine vurgu yapan Ali Yalçın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;



* Toplu sözleşme sürecinin ilk anından itibaren tekliflerimizin işveren cephesine alternatifli teklifler sunduk. Makul tekliflerle gelinsin istedik. Medyaya yansıyan 3,5'lu tekliflerin ardından Milletin Adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte bir araya geldik.

* Bize iletilien son rakam yeterli değildir. Bize teklif edilen bu rakamlar enflasyonoranında her altı ayda yükseltilmesi muhtemel tekliflerdir. Memur maaşları enflasyon oranında değil, refah seviyesinden pay aldıkça anlamlı olacaktır. Altı ay önce 4 altı ay için tahminlerde bulunuyoruz. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri ve gerçekleşen rakamlar ortadadır.

* Önce enflasyonu sonra da maaşı tahmin etmek zorunda kalan memurlar yerine, gelin bu konuda mevcut gerçekleri dikkate alarak bir rakam ortaya koyalım dedik. Bugün bize sunulan teklif bize bu konuda yardımcı olmuyor. Büyümeden pay almasını sağlamaktan uzak. Bu durumda bu teklifi imzalamamız mümkün değil.

* Kaleme yeterince mürekkep koyulması için yeterli zaman var. Biz tekliflerimizi alternatifli sunmuştuk.

* Bu nedenle teklif müzakere uygun ama altına imza atmaya uygun değildir. Ayrıca memurlarnın tekliflerin tam anlamıyla görülmediğini gösteriyor.

* Bizim durduruğumuz nokta net, attıkları adım için teşekkür ediyor. Ancak birkaç adım daha atmalarını bekliyoruz.

*Çok yüksek oranlardan bahsetmiyoruz. Bu anlamda bizim durduğumuz nokta anlaşılmıştır diye düşünüyoruz.

BAKAN SARIEROĞLU HÜKÜMETİN TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında Bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında hükümetin memur ve emekliler için 2018 yılında her iki yarı yıl için yüzde 3.5+3.5, 2019 yılı ilk yarı yıl için yüzde 4, ikinci yarı yıl için ise yüzde 5 zam teklifi sundu.

Görüşmelerin 1 Ağustos'ta başladığını anımsatan Sarıeroğlu, Kamu İşvenleri Heyeti olarak hükümetin 2018 ve 2019 yıllarının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için yüzde 3'er zam ve enflasyon farkını içeren teklifini 14 Ağustos'ta sendikalara sunduklarını bildirdi.

Sarıeroğlu, sonraki süreçte sendikalarla diyaloglarının devam ettiğini belirterek, "Bu sırada bir ara teklif değerlendirmesi yaptık ve teklifimizi güncellemiştik. Bu bağlamda biz ara değerlendirme sonrasında teklifimizi; 2018 yılın ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3,5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 3,5, ikinci altı ayı için yüzde 3,5 şeklinde revize ettiğimiz teklifimizi heyetimizle paylaştık." dedi.

Tekliflerini revize etmelerinin ardından tüm tarafların katılımıyla sabahlara kadar süren yoğun bir çalışma temposu yaşadıklarına değinen Sarıeroğlu, şunları ifade etti:

"Müzakereleri belli bir noktaya getirdik. Bugün, 21 günlük süreç sonunda, diyaloglarımız, istişarelerimiz sonucunda hükümet adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak, Kamu İşveren Heyeti Başkanı olarak da son teklifimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Teklifimizi oluştururken müzakerelerimiz temel bir kaynak oluşturdu. Ekonomik istikrarımız, kamu çalışanlarımızın talepleri, beklentileri bizim için her zaman bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman öncelikli olmuştur. Bunu dikkate aldık ve 80 milyon vatandaşımızın da menfaatleri doğrultusunda son teklifimize Kamu İşveren Heyeti olarak oluşturduk. Bu bağlamda teklifimiz; 2018'in ilk altı ayı için yüzde 3,5 ikinci altı ayı için yüzde 3,5, 2019'un ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 5 şeklinde belirlenmiştir. Az önce gerçekleştirdiğimiz toplantıda bu teklifimiz Kamu İşveren Heyeti Başkanı olarak Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanımıza illetim. Bundan sonraki aşamada kendileri değerlendirmelerini gerçekleştirecekler."

"ÇOK DA İYİ BİR TEKLİF VERDİĞİMİZİ İNANIYORUM"

Sarıeroğlu, toplu sözleşme sürecini başından beri samimi ve katılımcı bir şekilde yürüttüklerine işaret ederek, "Bugün saat 24.00'e kadar süremiz var. Bu sürecin başka bir mekanizmaya gerek kalmadan uzlaşıyla tamamlanması konusundaki arzumu, isteğimi tekrar belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile görüşmelerinin süreceğini vurgulayan Sarıeroğlu, toplu sözleşmenin bağıtlanacağı yönünde ümidinin olduğunu belirtti.

MEMUR-SEN: BU TEKLİF KALEMİ VERİYOR AMA MÜREKKEBİ VERMİYOR

Bakan'ın açıklamasının ardından Memur-SEN adına Ali Yalçın da bir açıklama yaptı. Hükümetin teklifini değerlendiren Yalçın'ın açıklama şöyle;



"Yorucu bir süreç zaman dar ve bugün itibarıyla bu sürecin noktalanması gerekiyor. Milyonlarca memur ve emekli bu süreci dikkatle takip ediyor. Bizim bu dönem bir kez daha ifade etme fırsatı bulduğumuz şey; kamu sorun çözmek değil sorun üretiyor. Bütün sürecin bu masada görüşülmesi yoruyor. Çözüm mekanizmalarının yeniden ele alınması gerektiğini bu süreç bir kez daha göstermiştir. Bize basın üzerinden verilen mesajlara bize mesaj değil rakam lazım diyerek mesajımızı verdik.



Hükümetin yeni zam teklifi kalemi veriyor ama mürekkebi içine koymuyor. Bu teklif adaletin kapısını aralıyor ama kalkınmanın kapısını aralamıyor. Biz dün açıklamalar yaparak bize zammı enflasyon canavarı vermesin masa versin çağrısı karşılık bulmuştu. Ancak devletin adamı versin çağrısı yanıt bulmamıştır.

İLK TEKLİF HER İKİ YIL İÇİN DE YÜZDE 3+3'TÜ

Memur zamları için toplu sözleşme görüşmelerindehükümet 2018 ve 2019 yıllarında altı aylık her dönem için yüzde 3 olan teklifinde revizyona gitmesi bekleniyordu. Teklif sonrası anlaşma sağlanamazsa Hakem Kurulu karar verecek.

Memur-Sen hükümete üç alternatifli teklif sunmuş ilk teklifte, 2018 yılının ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam talep etmişti.

İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam istendi.

Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile, 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.

Türkiye Kamu-Sen, 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam ile 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8'lik artış ile yüzde 3 ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulundu. Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) ise diğer konfederasyonlardan farklı olarak yüzdelik artış yerine en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3,450 liraya çıkarılmasını istiyor.