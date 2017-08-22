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En düşük memur ve emekli maaşı kaç TL?

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En düşük memur ve emekli maaşı kaç TL?
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, zam sonrasında 2018'in ikinci yarısı en düşük memur maaşının kaç TL olacağını açıkladı.

5,1 milyon memur ve memur emeklisi için toplu sözleşmede uzlaşma sağlanması sonrasında imza töreni düzenlendi. Törende Çalışma bakanı Jülide Sarıeroğlu zam sonrası en düşük memur ve emekli maaşını açıkladı.

Bakan, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Zam konusunda mutabakata vardık. En düşük memur maaşı aile yardımı dahil 2018'in ikinci yarısında 2 bin 929 liraya yükselecek. 2019'un ikinci yarısında 3 bin 198 liraya yükselecek. Emeklilerle ilgili de artışlar söz konusu. En düşük memur emeklisi 2018'in ilk yarısında bin 945 liraya yükselecek. Maaş artışları kamu mali dengesini gözetmeyi temel alan bir anlayışla gerçekleştirildi."

Hükümet ile sendikalar arasındaki "4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamında, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5; 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

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