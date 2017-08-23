Memura şaka gerçek oldu

Hükümetin memur ve emekli maaşları için 3+3 teklifine ''şaka gibi'' demiştik... Şaka gerçek oldu. 2018 yılı için memur maaşlarının 4+3.5 olarak artırılması kararlaştırıldı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 5 veya 6 saat öncesinde, ''masaya gelmesi gereken teklifin, 3+3 teklifinden 4-5 puan daha yüksek olması gerekir'' demişti ve fakat sendika 1.5 puan farka razı oldu.

İlk 6 ay yüzde 4 ve ikinci altı ay yüzde 3.5 artışın, 2018 yılı 12 aylık ortalaması yüzde 5.82'dir.

2018 yılı 12 aylık ortalama TÜFE oranı tahminim 9.6'dır.

Memurun müktesep hakkı olan ve bugünkü satın alma gücünün devamı için 2018 yılında maaş artışının 12 aylık TÜFE ortalama artışı kadar, yani yüzde 9.6 olması gerekir.

Kaldı ki, memura kendi yarattığı katma değerden de pay vermek zorundayız. 2018 hükümetin büyüme beklentisi yüzde 5'tir.

Memurlara bugünkü satın alma gücünü devam ettirmesi için yüzde 9.6 ve ayrıca büyümeden de yüzde 5 pay verirsek, 2018 yılı için memur maaşlarının yüzde 14.6 artırmak zorundayız . (Aşağıdaki tablo.)

Aksi halde memurun gelir olarak göreceli durumu bozulur. 5.1 milyon memur ve emeklisi var. Yaklaşık 15 milyon insan demektir. Kaldı ki memura düşük maaş vermek, kamuda verimliliğin de düşmesine yol açar. Devleti emanet ettiğimiz memurun geçim derdinde olmaması gerekir.

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2018 Memur ve Emekli Maaşları

İlk 6 Ay: Yüzde 4

İkinci 6 Ay: Yüzde 3.5

12 Aylık Ortalama, Aylık: Yüzde 5.82

TÜFE 12 Aylık Ortalama (Temmuz ): 9.9

TÜFE 2018 12 Aylık Ortalama Tahmini: 9.6

2018 Büyüme Beklentisi: 5

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Olması Gereken Artış: 14.60

Verilen Artış : 5.82

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Öte yandan enflasyon farkı verilse de hem gecikmeli veriliyor, memur kaybediyor... Hem de maaş artışları TÜFE'ye göre yapılıyor. TÜFE oranı memurun geçim endeksine göre düşük kalıyor. Çalışanların harcama sepetinde, gıda, kira, ulaşımın gerçek payını tespit ederek yeni bir geçinme endeksi hazırlanmalıdır. Maaş ve ücret artışı bu endekse göre yapılmalıdır.

Hükümet 15 milyon memur ve emekli ailesine hak ettiğini vermezken, Başbakanın Suriyeli mültecilere 30 milyar dolar harcama yaptık demesi kamu vicdanını rahatsız eder.

30 milyar dolar, 105 milyar TL. eder. 2017 bütçesinde işçi, memur tüm kamu personeli için ayrılan ödenek 140.8 milyar liradır. Bu ödeneği yalnızca memur düzeyine çekersek, demek ki Suriyelilere yapılan harcama toplam memurların bir yıllık maaşlarından daha yüksektir.

Suriyelilere gelince...

Suriyeliler bayram için köylerine gidiyorlar. Sonra tekrar Türkiye'ye dönüyorlar. Madem gidebiliyorlar, neden memleketlerinde kalmıyorlar?

Kadın ve çocukları korumak insanlık görevimizdir. 18 yaş ve üstündeki Suriyeliler neden toprakları için savaşmadı da, kolay yolu seçerek Türkiye'ye kaçtılar. Şimdi Türkiye'nin huzurunu bozuyorlar.

DEAŞ militanları böyle kalabalık geçişleri fırsat olarak kullanıyor ve kendilerini saklayarak geçebiliyorlar.

Özet olarak, artık siyasi iktidar ve halk Suriyelilere harcanan 105 milyar liranın halkın boğazından kesilerek harcandığının farkına varmalıdır.

Not: Dünkü yazımda ''bir önceki yılın Temmuz ayına göre yüzde 2.24 arttı'' yüzde 23.99 arttı şeklinde olacaktır. Düzeltir, teşekkür ederim.