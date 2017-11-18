Meral Akşener Adalet Kasrına o notu bıraktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı Edirne'deki Adalet Kasrı'nı ziyareti sırasında bir not bıraktı. Akşener, notu bırakmadan önce yazdıklarını paylaştı.

Şehir ziyaretlerine Edirne'den devam eden Meral Akşener, erken saatlerde vardığı Havsa'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra bölgedeki hayvan pazarını ziyaret eden Akşener, çiftçilerle sohbet etti. Ardından il merkezine geçerek Edirneli kadınlarla buluştu.

Kadınlara hitabının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, buradaki programının ardından Adelet Kasrı'nı ziyaret etti.

Kasra bir de not bırakan Akşener, basın mensuplarına da mesajını okudu.

İşte Akşener'in Adalet Kasrı'na bıraktığı o not: