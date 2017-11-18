Meral Akşener Edirne’de, tüm detaylar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaretlerine devam ediyor. Akşener'in son durağı Edirne oldu.

Edirne’de vatandaşlarla buluşan Akşener, karayoluyla geldiği Havsa'da, kurucu üyelerden Tolga Akalın, İYİ Parti Edirne İl Başkanlığı'na atanan avukat Mete Türkay, Havsa Belediye Başkanı CHP'li Oğuz Tekin ve partililer tarafından karşılandı.

Daha sonra Havsa ilçesinde bölgedeki bir hayvan pazarına giden Akşener burada çiftçilerle sohbet etti.

Lalezar’da düzenlenen programda ise kadınlara seslenen Akşener, Reza Zarrab tartışmalarına değindi.

Akşener’in açıklamaları şöyle:

"YİNE KANDIRILDIK DİYECEKLER"

“Hepinizin yakından takip etiği bir süreç geçirdik. Egenekon-Balyoz kumpasları. Birçok sivil ve asker bu kumpaslar yüzünden haksız yere hapis yattı. Daha sonra dediler ki pardon kusurumuza bakma. Bu insanlar yıllara hapishanelerde kaldı, kimisi hapishanelerde kaldı Ali Tatar gibi Allah rahmet eylesin onurlu subaylar kendilerine sıktılar. Böyle bir sürecin içerisinde dönüldü denildi ki ‘Pardon Aldatıldık.’ Yorganın altı kapalıydı orada ne haltlar yediğinizi biz bilmiyorduk. Birbirinizi aldatmışsınız bir ciddiyetsizlik de burada. O davaların savcı Sayın Erdoğan’dı. Bilmeden, öğrenmeden ne olduğunu araştırma gereği duymadan bu tip önemli davanın ve davaların ‘Ben bu davaların savcısıyım’ derseniz hakimler ona göre tutum gösterir. Ya da FETÖ’cü hakimler ve polisler sizi aldatmış. Kim bilir daha kimler aldattı sizi. Şimdi de Reza meselesine gelecek olursak Reza kardeşleri de bunları aldatmış görünüyor.

Bakın yarından itibaren Reza Zarrab itirafçı gibi görünüyor olunca havuz medyası neler yazacak. Bir, FETÖ kandırdı diyecekler. İki, bu zaten kripto FETÖ’cüymüş diyecekler. Üç, bu Zarrab’da zaten iş yoktu FETÖ’nün aramıza koyduğu bir casustu diyecekler.

Peki, bütün bunların biz maliyeti nedir? Altı bankadan bahsediliyor. Büyük cezaların çıkabileceğinden. Siz, orada top oynadınız bunun cezasını sizler bizler ödeyeceğiz, bizim vergilerimizle ödenecek. Gene aldatılmış olacaklar, bu nasıl bir aldatmadır?”

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Akşener kadınlarla gerçekleştirdiği programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İşte o soru ve cevaplar :

Cumhurbaşkanlığı için CHP ile ortak aday çıkaracak mısınız?

CHP ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday çıkarmamız söz konusu değil. Biz kendi adayımızı çıkaracağız onlarda kendi adaylarını çıkaracak."

"Parti kurulmadan önce sabit seçmeni oluşan Türkiye’deki ilk partiyiz. O zamanlar yapılan araştırmaları da biliyoruz. Bunu iktidar partisi de biliyor. Bir de parti kurulsun oy vereceğim diyenler vardı."

-MHP’den İYİ Parti için istifalar olacak deniyor.

"Vatanseverlik, milletin ve kurucu değerlerin iradesine saygılı herkese kapımız açık."

-MHP’nin baraj tartışmaların için ne diyeceksiniz?

"Sayın Bahçeli biz AKP ile birlikte yola devam edeceğiz dedi. Ne olacağını AKP’lilere sormamız gerek. Biz MHP ile polemiğe girmeme kararı aldık. Onlar için süreç ne gösterir bakıp göreceğiz."

“GİRDİLERİ AŞAĞI ÇEKECEK BİR MODEL ÖNERİYORUZ”

Havsa İlçesi'nde kurulan canlı hayvan pazarına giden Akşener, üreticilerle sohbet etti. Her şeyi halka sorarak yapacaklarını ifade eden Akşener, "Bizim programımızda tarım, hayvancılık ve teknoloji çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü Türkiye'nin ürettiği ürünler bunlar, bize ait. Her türlü desteğin verilmesi lazım. Yandaşı, candaşı, kandaşı kayırmazsan esasında bu işler böyle olmaz. Kayırmayacaksın" dedi.

"Çiftçilere ve hayvancılık yapanlara belli teşvikler veriliyor ama o para zam gören saman, yem, elektrik ve mazota gidiyor” diyen Akşener, “Girdileri aşağı çekecek bir model öneriyoruz. Aynı zamanda yerli hayvanın, tohumun geliştirilmesi için de tarım liseleri öneriyoruz. Hayvancılık konusunda; benim ailem hayvancılık yapar, aile boyu çalışılır. Ağır bir iştir besicilik yapmak. Dolayısıyla girdilerin zamlarına bir teşvik yapılır, onları indirdiğiniz zaman besici daha ucuza mal eder, ona göre de karşılığını alır, tüketici de daha ucuza et yer. Şimdi sadece etin üzerinden konuşuyoruz ama süt de var. Sütte de benzer durum var. Et, süt çok önemli, yenilmesi gereken şeyler” şeklinde konuştu.

"YANDIŞI, CANDAŞI VE KANDAŞI KAYIRMAYACAKSIN"

Meral Akşener, parti programlarında tarım, hayvancılık ve teknolojinin çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, sözlerini söyle sürdürdü:

"Ucuz et yedirmek üzere ithalat yapılıyor yani Sırbistan'dan oradan- buradan geliyor. İşin siyasi kısmı var ama hadi oraya girmeyelim. Teknik olarak söylediğim şey; benim çocukluğumda kendi kendine yeten 5 ülkeden biriydik, sizlerin ilkokulda olduğu zaman 7 ülkeden biriydik. Şimdi Trakya'nın esası hayvancılık ve tarımdır. Trakya'da fabrikan yok, fabrika yapmamışsın, hayvancılık ve tarımı bitirdiğinde bu insanlar ne yapsın? Besicinin korunması, girdilerdeki indirimi sağlamaktır, devlet oradaki elini koymalıdır. Hayvan besiciliği için teşvikler ama o yetmez. Onun yerine yem, saman, mazotunu indirmezseniz o olmaz. Bizim programımızda tarım, hayvancılık ve teknoloji çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü Türkiye'nin ürettiği ürünler bunlar, bize ait, her türlü desteğin verilmesi lazım. Yandaşı, candaşı, kandaşı kayırmazsan esasında bu işler böyle olmaz. Kayırmayacaksın."

"TARIM BAKANINI SEÇERKEN SİZE SORACAĞIM"

Çevredekilerin, tarım ve hayvancılık yapmış kişilerin bakan olması gerektiğini söylemesi üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şöyle konuştu:

"Söz veriyorum; Tarım bakanını size soracağım. Bundan sonra her hafta sonu başka bir şehirde önerilerimizi anlatacağız, sıkıntıları dinleyeceğiz. Sizden aldıklarımızı programa ekleyeceğiz. Mesela 'Tarım bakanını bize sorun' dedi. 'Hayvancılık yapmış olsun, ekmeyi, biçmeyi biliyor olsun' dedi. Ben de söz verdim. Ona göre bir sistem kuracağız. 16 senelik iktidar 11 yıl evvel kurulmuş devletten ithalat yapıyor."