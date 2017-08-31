"Meral Akşener ve Saadet partisi muhafazakârlar oylarda önemli rol oynayacak"

Abdulkadir Selvi, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili çok kritik noktalar olduğunu vurgulayarak "Cumhurbaşkanlığı seçimindeki dengeler açısından Meral Akşener ve Saadet Partisi'nin durumu muhafazakar oyları toplamada önemli olacak" dedi.

Abdulkadir Selvi'nin "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akşener ve Saadet faktörü" başlığıyla yayımlanan yazıdan ilgili kısım (31 Ağustos 2017) şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili çok kritik noktalar var:

1- 2019 seçimlerinde ise çatı adaydan dili yanan partilerin cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı anlaşılıyor. Burada önemli olan MHP’nin tavrı olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini AK Parti ile birlikte getirip, 16 Nisan’da evet blokunu oluşturan MHP nasıl hareket edecek? 2019’da cumhurbaşkanı adayı mı çıkaracak, yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek mi verecek?

2- CHP’nin adayı kim olacak? Yeni bir Macron mu bulunacak, yoksa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu aday olacak?

3- Muhalefet cephesinden ilk tur için bir ihtimal ise 2014’te CHP ile MHP’nin yaptığı işbirliğini bu kez CHP ile HDP’nin yapıp yapmayacağı. Ortak aday çıkarmak ya da Kılıçdaroğlu’nu desteklemek suretiyle Erdoğan karşısında güç birliği yapacaklar mı?

Her ikisi de muhafazakâr seçmene hitap etmesi nedeniyle Meral Akşener ve Saadet Partisi faktörünü özellikle sona bıraktım.

4- Yüzde bir oyun büyük önem kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde Saadet Partisi’nin tercihi sonuçlar üzerinde etkili olacak.

5- Cumhurbaşkanlığı seçimindeki dengeler açısından Meral Akşener’in durumu önemli olacak.

Koray Aydın tarafından cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilen Meral Akşener’in yarışa girmesine kesin gözüyle bakılıyor. “Meral Akşener partisini kursun, siyaset tartısına çıksın. Ne kadar ağırlığı var, ortaya çıksın. Akşener’in partisi ilk başta bir köpük meydana getirebilir. Ama önümüzde 2 yıl var. Sonra o köpük gider, parti yerine oturur” değerlendirmeleri yapılıyor.