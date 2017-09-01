Yeni partide yönetime etkin denetim geliyor

Yeniçağ, Akşener'in önderliğinde kurulacak 'Yeni Parti'yle ilgili yeni gelişmelere ulaştı. Edinilen bilgilere göre, yoğun talep sebebiyle Kurucular Kurulu'nu oluşturmada zorluk yaşanırken, parti tüzüğünü hazırlamak için de iki gün kamp yapılacak.

Bünyamin ÖZTÜRK / ANKARA

Meral Akşener liderliğinde kurulacak yeni partinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yeniçağ'ın edindiği bilgiye göre yeni partide, hayvan ve kadın haklarına aykırı davrananlar partiden ihraç dahil cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

LİDER SULTASINA DAYANAN ANLAYIŞTAN UZAK DURULACAK

Tüzükle ilgili hazırlanan taslak raporun detaylarının da netleşmeye başladığı bildirilirken, Meclis eski Başkan Vekili Meral Akşener'in kurmaylarına özellikle iki konunun tüzükte yer alması konusunda talimat verdiği belirtildi. Bunlardan biri partide denetlemenin etkin olduğu bir işleyişin olması. Bunun için de gerekirse Genel Başkan'ın ve Divan Başkanlığı'nda alınan kararların dahi denetlenebileceği bir kurulun oluşturulması yönünde çalışmanın sürdürüldüğü ifade edildi. Partide lider sultasına dayanan bir anlayıştan uzak durulacağı ve partinin her kademesinde istişare ve denetlemenin esas alınacağı öğrenildi.

Diğer bir konu ise kadın haklarına ve hayvan haklarına aykırı davrananlara yönelik partiden ihraç dâhil cezai yaptırımlar getirilmesi. Tüzük çalışmasını yürüten ekibin ise bu konu başlıklarının tüzüğe nasıl formüle edilmesi gerektiği üzerinde çalışmalar yaptığı aktarıldı.

PARTİ TÜZÜĞÜ İÇİN İKİ GÜN KAMP YAPILACAK

Ayrıca Akşener'in Genel Başkanlığa iki dönem kuralı getirmek istediği kurmaylarının ise buna 3 dönem olsun diyerek şimdilik karşı çıktığı öğrenildi. Öte yandan partide Kadın Kolları şeklinde bir birim olmayacağı dile getirildi. Ancak il ve ilçe teşkilatlarından parti yönetimine kadar tüm alanda tüzükte net olarak belirtilmese dahi en az 3'te 1 kadın kuralının kesin olarak uygulanacağı vurgulandı.

Önümüzdeki günlerde Meral Akşener'e takdim edilmek üzere taslak rapora son şeklinin verilmeye çalışıldığı kaydedilirken, Meral Akşener'in üzerinde çalıştıktan sonra kurmayları ile tekrar bir araya geleceği ve istişare yapacağı ifade edildi. Parti Tüzüğü'ne son şeklini vermek üzere ise 2 günlük bir kamp yapılacağı bildirildi.

YOĞUN TALEP İSİM BELİRLEMEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Kurucular Kurulu ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ve kurulun toplam kaç kişiden oluşacağının şu an için netlik kazanmadığı da edinilen bilgiler arasında. Akşener ve ekibinin, alanında başarılı kişilerden gelen yoğun talepler nedeniyle isim belirlemekte zorlandığı aktarıldı.