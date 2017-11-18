Meral Akşener'in namaz kıldığı Eski Cami'deki tarihi ayrıntı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in namaz kılmak için Selimiye yerine Eski Cami seçti. Akşener’in bu tercihinde önemli bir detay vardı. Ayrıca Türkeş’in de o camiyle ilgili anısı vardı.

Şehir programlarına Edirne’den devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i, binlerce vatandaş karşıladı. Programına Havsa’dan başlayan Akşener, burada önce vatandaşlarla daha sonra da çiftçilerle sohbet etti.

Buradaki programının ardından Edirne’ye hareket eden Akşener, Edirneli kadınlarla bir araya geldi. Programına Adalet Kasrı ve tarihi Eski Cami’de namaz kılarak devam eden Akşener daha sonra Edirne’nin en işlek caddelerinden Saraçlar’da yağmur ve soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce vatandaşa hitap etti.

ESKİ CAMİ DETAYI

Öte yandan Meral Akşener’in namaz kıldığı Eski Cami Osmanlı padişahlarının Avrupa’ya yaptığı seferler öncesinde fetih namazı kıldıkları cami olması ile dikkat çekti. Eski Cami'nin inşaatına, Süleyman Çelebi tarafından 1403 yılında başlandığı ve caminin 1414 yılında Çelebi Mehmet döneminde tamamlandığı biliniyor.

TÜRKEŞİN HİNDİSTAN DÖNÜŞÜ İLK NAMAZ KILDIĞI CAMİ

Eski Cami hakkında başka bir önemli ayrıntı ise Alparslan Türkeş’in 1960’da gönderildiği Hindistan sürgününden dönüşünde ilk namazını burada kılmış olması.

23 Mart 1963’te sürgünden dönen Türkeş, Edirne’den yurda girmiş ilk şükür namazını da tarihi Eski Cami’de kılmıştı.