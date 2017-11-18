Bugünkü YENİÇAĞ »

Meral Akşener'in namaz kıldığı Eski Cami'deki tarihi ayrıntı

»
Meral Akşener'in namaz kıldığı Eski Cami'deki tarihi ayrıntı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in namaz kılmak için Selimiye yerine Eski Cami seçti. Akşener’in bu tercihinde önemli bir detay vardı. Ayrıca Türkeş’in de o camiyle ilgili anısı vardı.

Şehir programlarına Edirne’den devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i, binlerce vatandaş karşıladı. Programına Havsa’dan başlayan Akşener, burada önce vatandaşlarla daha sonra da çiftçilerle sohbet etti.

Buradaki programının ardından Edirne’ye hareket eden Akşener, Edirneli kadınlarla bir araya geldi. Programına Adalet Kasrı ve tarihi Eski Cami’de namaz kılarak devam eden Akşener daha sonra Edirne’nin en işlek caddelerinden Saraçlar’da yağmur ve soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce vatandaşa hitap etti.

ESKİ CAMİ DETAYI

Öte yandan Meral Akşener’in namaz kıldığı Eski Cami Osmanlı padişahlarının Avrupa’ya yaptığı seferler öncesinde fetih namazı kıldıkları cami olması ile dikkat çekti. Eski Cami'nin inşaatına, Süleyman Çelebi tarafından 1403 yılında başlandığı ve caminin 1414 yılında Çelebi Mehmet döneminde tamamlandığı biliniyor.

TÜRKEŞİN HİNDİSTAN DÖNÜŞÜ İLK NAMAZ KILDIĞI CAMİ

Eski Cami hakkında başka bir önemli ayrıntı ise Alparslan Türkeş’in 1960’da gönderildiği Hindistan sürgününden dönüşünde ilk namazını burada kılmış olması.

23 Mart 1963’te sürgünden dönen Türkeş, Edirne’den yurda girmiş ilk şükür namazını da tarihi Eski Cami’de kılmıştı.

İlgili Haberler
Meral Akşener Edirne’de, tüm detaylarMeral Akşener'in Edirne programından çarpıcı kareler
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Mehmet Metiner'den Reza Zarrab açıklamasıAKP'li Mehmet Metiner'den Reza Zarrab açıklamasıMeral Akşener'in namaz kıldığı Eski Cami'deki tarihi ayrıntıMeral Akşener'in namaz kıldığı Eski Cami'deki tarihi ayrıntıOrg. Hulusi Akar'dan NATO skandalına tepkiOrg. Hulusi Akar'dan NATO skandalına tepkiBarcelona saldırısını planlayan İspanya'nın muhbiri çıktıBarcelona saldırısını planlayan İspanya'nın muhbiri çıktıMeral Akşener Edirne’de, tüm detaylarMeral Akşener Edirne’de, tüm detaylarMeral Akşener'in Edirne programından çarpıcı karelerMeral Akşener'in Edirne programından çarpıcı karelerMeral Akşener Adalet Kasrına o notu bıraktıMeral Akşener Adalet Kasrına o notu bıraktıNaim Süleymanoğlu hayatını kaybettiNaim Süleymanoğlu hayatını kaybettiHakan Şükür ABD'de böyle görüntülendiHakan Şükür ABD'de böyle görüntülendiABD’li savcılar hakkında soruşturma!ABD’li savcılar hakkında soruşturma!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti