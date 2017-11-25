Merkel efsanesi sona mı eriyor?

Almanya'da koalisyon kurma çabaları boşa çıkarken uzmanlar "Merkel efsanesi sona erdi" yorumunda bulunuyor.

Başbakan Angela Merkel’in koalisyon hükümeti kurma çabalarının başarısız olması, Almanya’da siyasi belirsizliğe neden olurken, AB başkentlerinde de endişelere yol açtı.



AB’nin geleceği, Euro Bölgesi’nde reformlar gibi kritik kararların eşiğinde olan Avrupa Birliği, Almanya’da yeni hükümetin bir an önce şekillenmesini beklerken, Berlin’deki koalisyon görüşmelerinin çökmesi, Merkel’in liderlik rolüne de gölge düşürmeye başladı.



Avrupa Politikaları Merkezi (CEP) uzmanı Dr. Matthias Kullas, Almanya’da yeni koalisyon kurulana kadar iş başında kalacak mevcut hükümetin, önemli dış politika konularında, AB'de reformlar gibi kritik alanlarda, bir sonraki hükümeti bağlayacak kararlara imza atmasının siyasi teamüllere aykırı olduğunu vurguladı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un AB’nin geleceği, Euro Bölgesi’nde reformlar konusunda açıkladığı yeni vizyona, Almanya’dan destek beklediğini, AB Komisyonu’nun gelecek ay önemli reform önerilerini açıklayacağını hatırlatan Dr. Kullas, yaşanan son siyasi gelişmelerin AB’nin geleceği açısından kritik öneme sahip reformları sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu.

Bazı gözlemciler Almanya’daki siyasi belirsizliğin, Avrupa’da ciddi bir istikrarsızlık sürecinin habercisi olduğu görüşünde.

"MERKEL EFSANESİ SONA ERDİ"



Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) Berlin Bürosu Direktörü Josef Janning ise Merkel’in güçlü bir çoğunluk hükümeti kurmayı başaramamasından ötürü AB’deki liderlik rolünün de zayıfladığını söyledi.



“Merkel efsanesi bitti. Artık Avrupalılar Merkel’in de herkes gibi dünyalı olduğunu anladı. Siyasi hayatında ulaşabileceği en yüksek noktaya gelmiş ve görevini tamamlamış olması pek muhtemel” diyen Janning, Almanya’daki siyasi krizin geçici olduğunu, bir hükümet kurulacağını ve bu hükümetin Alman dış politikası öncelikleri doğrultusunda, AB’nin güçlendirilmesine dönük stratejiyi devam ettireceğini düşündüğünü söyledi.



"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE YENİ EKSEN"



Türkiye-Almanya ilişkilerinin artık yeni bir eksene kaydığını, Almanya’da kurulacak yeni koalisyon hükümetinin bunu dikkate alacağını düşündüğünü söyleyen Janning, şu değerlendirmeyi yaptı:



“İlişkiler artık karşılıklı çıkarlara dayalı bir zeminde. Türkiye artık AB’ye tam üye olma yolundaki bir ülke değil. Türkiye bölgesel bir büyük güç olmayı hedefliyor, bu yolda ilerliyor, öyle davranıyor. Türkiye kendi dış politika çıkarlarını öncelik olarak belirliyor, ittifak değişikliklerine gidiyor.”



Yeni Alman hükümetinin Türkiye ile ilişkileri bu yeni gerçekler zemininde geliştirmeye çalışacağını söyleyen Janning, “Türkiye, Avrupa’yı siyasi bir ortak olarak görmese de ekonomik açıdan göz ardı edemez. Taraflar mülteci sorununa çözüm konusunda olduğu gibi ortak çıkarları nedeniyle işbirliğini sürdürecektir” diye konuştu.