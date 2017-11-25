Merve Kavakçı büyükelçi olarak atandı

11 ülkeye büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede Merve Kavakçı'nın da adı yer aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Dışişleri Bakanlığının 18 Ekim ve 10 Kasım'daki yazıları üzerine Bakanlar Kurulunca hazırlanan Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar'a yer verildi.

1999'da başörtüsü nedeniyle TBMM'den olaylı bir şekilde çıkarıldıktan sonra vekilliği düşürülen Bakanlar kurulu kararıyla da ABD vatandaşı olduğunu bildirmediği için vatandaşlıktan çıkaran Merve Kavakçı ise Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ne getirildi.

Kavakçı, Türkiye vatandaşlığına geçtiğimiz günlerde yeniden alınmıştı.

Diğer atamalar şöyle:

Macaristan-Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı, Kore Cumhuriyeti-Seul Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal, Malta-Valetta Büyükelçisi Reha Keskintepe, Şili-Santiago Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, Kamboçya-Punom Pen Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, Kırgızistan-Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, Senegal-Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Kenya-Nairobi Büyükelçisi Deniz Eke, Gabon-Librevil Büyükelçisi Nurdan Bayraktar Golder, Suudi Arabistan-Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ve Arnavutluk-Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayraktar merkeze alındı.

Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Ali Davutoğlu Tanzanya-Darüsselam Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Bakanlık Özel Müşaviri Ahmet Akif Oktay Budapeşte Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Genel Müdür Durmuş Ersin Erçin Seul Büyükelçiliğine, Malezya-Kuala Lumpur Büyükelçisi Başak Türkoğlu Valetta Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Fatma Ceren Yazgan Gürcistan-Tiflis Büyükelçiliğine, NATO Daimi Temsilciliğinde Elçi, Daimi Temsilci Yardımcısı Gülin Dinç Santiago Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Ayda Ünlü Punom Pen Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Kamil Fırat Bişkek Büyükelçiliğine, Büyükelçi Bakanlık Müşaviri Nihat Civaner Dakar Büyükelçiliğine, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Cemil Miroğlu Nairobi Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Teftiş Kurulu Üyesi Fevzi Süphan Erkula Librevil Büyükelçiliğine, Tayland-Bangkok Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Ahmet İdem Akay Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti nezdinde büyükelçiliğe, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Erdoğan Kök Riyad Büyükelçiliğine, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Murat Ahmet Yörük Tiran Büyükelçiliği.