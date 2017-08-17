Merve Kavakçı'ya 71 bin TL ödenecek!

TBMM Başkanlığı, Malezya'ya büyükelçi olarak atanan Kavakçı'ya vekilliği döneminde ödenmeyen maaşlarının verilmesini kararlaştırdı. Kavakçı'nın ana paraya ek olarak 18 yıllık faizi de alacağı ve toplam tutarın yüz binlerce TL'yi bulabileceği belirtiliyor.

TBMM Başkanlığı, Amerikan vatandaşlığına geçişini bildirmemesi nedeniyle Türk vatandaşlığından çıkarılan ve milletvekilliği düşürülen Merve Kavakçı'nın alamadığı maaşlarını ödemek için çalışma başlattı.

FAİZSİZ 71 BİN TL

Buna göre TBMM Başkanlığı, Kavakçı'nın seçildiği döneme ilişkin maaşını hesaplayarak faizsiz olarak 71 bin TL ödenmesini kararlaştırdı.

Kavakçı, Temmuz ayında Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ne atanmıştı.

CHP'DEN TEPKİ



Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanlığı'nın bu kararına tepki gösterdi.

Tanal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, TBMM Başkanlığı'nın, "Merve Kavakçı'ya milletvekilliğinin düşürüldüğü 16 Mayıs 1999'dan Fazilet Parti'sinin kapatıldığı 22 Haziran 2001'e kadar tazminat ödenmesi kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, milletvekilliği için Türk vatandaşı olma şartının bulunduğunu işaret etti.

Kavakçı'nın o yıllarda ABD vatandaşı olduğunu ve bu nedenle milletvekilliğinin düşürüldüğünü anlatan Tanal, "Seçilme yeterliliği olmadığı halde seçildiği için milletvekilliği düştü. Eğer bir kişi vatandaşlıktan çıkmışsa ve milletvekilli seçilmişse biz buna hukukta yokluk deriz ve milletvekilliğinin hiçbir hakkını elde edemezsiniz. Milletvekilliği kanunu ve anayasamızı hükümleri bu şekildedir. Eğer bu karar böyleyse Meclis Başkanlığı görevini kötüye kullanmaktadır. Anayasal suç işlemektedir. TBMM kimsenin babasının çiftliği değildir" diye konuştu.

Hukuk devletinde kişiye özgü kanun uygulanmayacağını bildiren Tanal, kararın doğru ve yerinde olmadığını bildirdi.