Meşhur fotoğraftan geriye sadece 2 kişi kaldı!

Amerikan siyasetinde gündem baş döndürücü bir hızla değişiyor. Haftaya Charlottesville’deki ırkçı şiddetin artçı şoklarıyla başlayan Beyaz Saray’daki kriz yönetimi ekibinin çabaları geç de olsa sonuç verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın beyaz ırkçılara sahip çıktığı basın toplantısında sıkıntısı kameralara yansıtan Özel Kalem Müdürü General John Kelly’nin istifa edip etmeyeceği tartışılıyordu. Ancak "bomba" istifa haberi başka adresten geldi.

Charlottesville’de başlayıp ülkeye yayılan gerilimin sorumlusu alt-right (alternatif sağ) grupların Beyaz Saray’daki müttefiki ve Trump’ın seçim kampanyasından beri baş stratejisti olarak el üstünde tuttuğu Stephen Bannon istifasını açıklamak zorunda bırakıldı.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberi şöyle:

TRUMP'I KIZDIRDI

Trump’ın sonunda Bannon’ı göndermeye karar vermesinin arkasında Charlottesville vakasıyla Beyaz Saray arasında bağ kurulmasına neden olması kadar hafta içinde ‘The American Prospect’ isimli dergiye verdiği röportajın da etkili olduğu belirtiliyor. Bannon röportajda Trump’ın üst perdeden tehditlerinin aksine Kuzey Kore ile nükleer kriz için ‘orada bir askeri çözüm olmaz’ diye konuşmuştu. Trump’ın içeride konuşulanları deşifre ettiği için Bannon’a kızgın olduğu dedikodusu başkentte dillendirilen hikayelerden.

EN ÇOK KONUŞULAN KARE

Trump’ın yemin ederek başkanlık koltuğuna oturmasından bir hafta sonra 28 Ocak’ta Oval Ofis’te kurmaylarıyla çektirdiği bir fotoğraf şu sıralar sosyal medyada üzerine en çok yorum yapılan şeylerden biri. Trump telefonda. Hemen karşısında sağ tarafta birkaç hafta sonra istifa etmek zorunda kalacak Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn sol tarafta ise Başkan Yardımcısı Mike Pence oturuyor. Ayaktaki üç kişiden biri geçen hafta istifa eden Özel Kalem Müdürü Reince Priebus, diğeri ise geçen ay istifa eden Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer. Ayaktaki üçüncü kişi ise Stephen Bannon. Trump büyük iddialarla çıktığı başkanlık serüveninde sadece yedi ay içinde o fotoğraftaki 5 adamdan 4’ünü kaybetti.

PENCE OYUN KURUCU

İlk günkü ekipten geriye kalan Başkan Yardımcısı Mike Pence ise derinden kendi oyununu kuruyor. Özellikle dış gezilerde Trump’ın imajını toparlamaya çalışıyor gibi görünse de kulislerde Pence’in Cumhuriyetçi elitlerin de ittirmesiyle başkanlık koltuğu için ellerini ovuşturmaya başladığı konuşuluyor. Beyaz Saray içi çekişmelerden uzak duran, sıkıntılı siyaset başlıklarında bağlayıcı açıklamalar yapmaktan kaçınan Pence adeta Trump koltuğu bırakmak zorunda kaldığında ‘ben buradayım’ diyebilmek için hazırlanıyor.

SONBAHARDA İSTİFA

Amerikan siyasetinin kıdemli yorumcularına göre Trump hata üstüne hata yaparak kendi sonunu hazırlıyor. Trump’ın 1987 yılında yayımlanan ve çok satan ‘The Art of The Deal’ adlı kitabının hayalet yazarı Tony Schwartz da Trump’ın başkanlığının fiilen bittiğini düşünenlerden. Schwartz, Bannon’ın istifasından sonra Twitter’da şöyle yazdı: ‘Çember gözleri kör eden bir hızla daralıyor. Trump, Özel Savcı Mueller ve Kongre kendisine başka bir seçenek bırakmadan önce istifasını verip zaferini ilan edecek. Trump’ın başkanlığı fiilen bitmiştir. Daha önce değilse, muhtemelen sonbaharda istifa eder!’