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Metiner'den itiraf gibi açıklama

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Metiner'den itiraf gibi açıklama
CNNTürk'te bir canlı yayın programına katılan AKP Milletvekili Metiner, FETÖ operasyonları ile ilgili, "Hiçbir mağduriyet yaşanmadı demiyoruz” dedi.

AKP Milletvekili Mehmet Metiner katıldığı canlı yayın programında 17-25 Aralık süreci öncesinde AKP’nin Cemaat’e destek verdiğini kabul ederek, “Keşke daha önce görseydik, koruduk kolladık ancak Hizmet Hareketi’nin FETÖ’ye dönen yapısıyla koalisyonumuz olmadı” ifadelerini kullandı.

“Hesap sorulacaksa hesap verilir” diyen Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde söylediği “Ne istediler de vermedik” sözünün de dini cemaatlerin özgürlük alanına yönelik söylenen bir söz olduğunu savundu.

“HİÇBİR MAĞDURİYET YAŞANMADI DEMİYORUZ”

Son dönemde Cumhuriyet ve Sözcü gazetesine yönelik yapılan operasyonlarla artan kamuoyundaki “FETÖ operasyonlarında mağduriyet yaratıldığına” yönelik tepkileri de kabul eden Metiner, “Yargısal işlemlerin hepsine sahip çıkmıyoruz. FETÖ operasyonlarında hiçbir mağduriyet yaşanmadı demiyoruz” dedi.

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