Metiner'den Karaman'a çok sert tepki!

Hayrettin Karaman'ın Yenişafak'ta yayımlanan 'sigara içen başörtülü kadınlarla' ile ilgili yazısı büyük tepkilere neden oldu. Bir tepki de AKP milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Şafak gazetesi yazarı Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ın "Sigara içen başörtülüler sanki 'Bakmayın, sizle paylaşacağım daha çok şeyim var'" sözlerine tepki gösterdi.



"Kabul edilebilir, hoş karşılanabilecek bir şey değil bu yaklaşım hocam" diyen Metiner, "Lakin bu lafların ve yaklaşımın acayip derece rahatsızlık verici. Kulağa hiç hoş gelmiyor hocam! Kalbe de giran geliyor! İntibaa ve imalarınızla başörtülü kızlarımızı sırf sigara içiyorlar diye edep ve iffet bahsinde bu derekeye düşürmen zinhar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.



Star gazetesinde Mehmet Metiner'in "Söylediklerinle pek hayr etmedin hocam!" başlığıyla (5 Ağustos 2017) yayımlanan yazısının tamamı şöyle:



"O LAFLARIN UZANDIĞI YERE DİKKAT ETMELİSİN!"

Hiç yakışmadı sana Hayrettin Hocam! Acayip rahatsız oldum, bilesin… Her konuda kendini yazmaya ehil ve yetkili görmene bir şey diyemem amma velâkin benim sigara içen başörtülü kızım için ettiğin laflara, o lafların uzandığı yere dikkat etmelisin. Keşke hiç kimse içmese o zıkkımı! Ama içiyorlar işte!.. Dindar erkeğin sigara içmesiyle, dindar kadının sigara içmesi arasında fıkhen bir fark yok. Lakin siz, edep ve iffet bahsinde öyle bir fark getiriyorsunuz ki acayip rahatsız oldum.Sadece kendi başörtülü evladım için değil, başörtülü tüm evlatlarımız için fena halde rahatsız oldum.

"ŞEREF VE HAYSİYET ALANIMIZA GİRİYOR"

Erkek için sadece sağlığa zararlı olarak gördüğünüz bu caiz olmayan nesneyi kadın için edep ve iffet bahsinde konuşurken bin kez daha dikkatli olunması gereken bir alana taşıyarak haram bir nesneye dönüştürmüşsün! Olacak şey değil! Kabul edilebilir, hoş karşılanabilecek bir şey değil bu yaklaşım hocam! “Caiz-haram” bahsi senin uzmanlık alanın lakin öteki nahoş laflar başörtülü evlatları olan biz babaların şeref ve haysiyet alanına giriyor. Ama öncelikle kızlarımızın edep ve iffet alanına, yani mahrem alanına...

"OKUDUĞUMDA TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Okuduğumda tüylerimi diken diken eden, eminim ki başörtülü olup da sigara içen kızlarımızı da fena halde üzüntüye gark eden şu sözleri nasıl edersin Hayrettin Hocam: Ben başını örten ama göstere göstere sigara içen bir bayan gördüğümde şöyle bir intibaa kapılıyorum: Sanki farklı olanlara şunu diyor: "Siz benim başımı örttüğüme bakmayın. Benden ümidinizi kesmeyin. Sizinle paylaşacak çok şeyim var."

"NEYİ İMA EDİYORSUN?"

Kapıldığın intibaa yanlış, haksız ve kıyıcı… Edep ve iffet bahsinde de son derece incitici. "Benden ümidinizi kesmeyiniz" ne demek hocam? Neyi ima ediyorsun? "Sizinle paylaşacak çok şeyim var" ne demek hocam? Ne demeye getiriyorsun? Ne demeye getirdiğine dair niyet okuması yapmak istemem asla. Lakin bu lafların ve yaklaşımın acayip derece rahatsızlık verici. Kulağa hiç hoş gelmiyor hocam! Kalbe de giran geliyor! İntibaa ve imalarınızla başörtülü kızlarımızı sırf sigara içiyorlar diye edep ve iffet bahsinde bu derekeye düşürmen zinhar kabul edilemez.

"15 TEMMUZ'DA BEN ONLARIN İMANINI GÖRDÜM"

Ben 15 Temmuz gecesi o başörtülü kızlarımızın yiğitliğini gördüm. Kot pantolonlu sigara içtiğini bildiğim o başörtülü kızlarımızın ölüme nasıl meydan okuduklarını gördüm. İman farklı bir şey. Edep ve iffet ise sigarayla veya kılık kıyafetle değerlendirilebilecek bir şey değil. Keşke o kızlarımızın dedeleri yaşında olan sen, keşke bu lafları etmeden önce bin düşünseydin hocam!

"ÖZÜR DİLEMELİSİN"

Biz babaları incittin. Başörtülü evlatlarımızı derinden yaraladın. Sadece başörtülü kızlarımız ve kadınlarımız için değil bütün kızlarımız ve kadınlarımız için diyorum, öyle intibaa üzerinden onların edep ve iffet anlayışlarını sorgulama, dahası suçlama hakkını kendimizde görmemeliyiz. Özellikle de saygın hocalarımız herkesten çok buna dikkat göstermek durumundadırlar. Kul hakkına tecavüz sadece fiilen olmaz, kavlen de olur. Ve söz en öldürücü silahtır.Bir özür yarayı tümden iyileştirmez belki ama onarmak için güzel bir başlangıçtır hocam. Bekliyoruz…