Bugünkü YENİÇAĞ »

Yandaş yazardan 'sigara içen kadına' çirkin itham

»
Yandaş yazardan 'sigara içen kadına' çirkin itham
Hükümet'e yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, "Ben başını örten ama göstere göstere sigara içen bir bayan gördüğümde şöyle bir intibaa kapılıyorum: 'benden ümidinizi kesmeyin, sizinle paylaşacağım daha çok şeyim var" dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Prof. Hayrettin Karaman, 'örtünen' kadın için sigara içmenin 'edebe de aykırı' olduğunu öne sürerek "Bizim geleneğimizde kadın sigara içmez" dedi.

Karaman, sigara içmenin 'caiz' olmadığını belirterek "Ben başını örten ama göstere göstere sigara içen bir bayan gördüğümde şöyle bir intibaa kapılıyorum: Sanki farklı olanlara şunu diyor: 'Siz benim başımı örttüğüme bakmayın, benden ümidinizi kesmeyin, sizinle paylaşacağım daha çok şeyim var'" iddiasında bulundu.

"Sigara içmeyi hiçbir kimseye yakıştıramam ve caiz görmem; ama bunların başında başörtülü Müslüman hanımlar geliyor" diyen Karaman'ın "Başörtülü sigara" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ben başını örten ama göstere göstere sigara içen bir bayan gördüğümde şöyle bir intibaa kapılıyorum: Sanki farklı olanlara şunu diyor: “Siz benim başımı örttüğüme bakmayın, benden ümidinizi kesmeyin, sizinle paylaşacağım daha çok şeyim var.”

Sigara içmek, sağlığa verdiği kesin zarar sebebiyle hiçbir kimse için caiz değildir, örtünen kadınlar için ise haram işlemenin yanında edebe aykırı davranış da vardır.

Bizim geleneğimizde kadın sigara içmez, erkeklerin de küçükleri büyüklerinin yanında, öğrenciler hocalarının yanında… sigara içmezler; çünkü bu davranış ayıptır, edebe aykırıdır. Edep insanın zinetidir; edepten mahrum olanlar insanı güzelleştiren özelliklerden da mahrum olarak gittikçe çirkinleşir, hatta iğrenç hale gelirler."

İlgili Haberler
Karaman: 'Evet' demek, FarzKaraman’a ballı koltuk
  • Yorumlar 20
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Vapurda simit satan 16 yaşındaki çocuğu dövdülerVapurda simit satan 16 yaşındaki çocuğu dövdülerHSK'dan yeni FETÖ hamlesiHSK'dan yeni FETÖ hamlesiAkıncı Davası'nda pet şişeler havada uçuştuAkıncı Davası'nda pet şişeler havada uçuştuHakimden FETÖ sanığına: Adam gibi cevap ver!Hakimden FETÖ sanığına: Adam gibi cevap ver!Kur'an kursu hocası tacizden tutuklandıKur'an kursu hocası tacizden tutuklandıBüyükerşen’e saldıran sanıklara ait 5 büfe mühürlendiBüyükerşen’e saldıran sanıklara ait 5 büfe mühürlendiGül'den sürpriz Katar ziyaretiGül'den sürpriz Katar ziyaretiÖlümden dönen askere Erdoğan'ın talimatıyla telefonÖlümden dönen askere Erdoğan'ın talimatıyla telefonDink davasında savcı 4 isim için tahliyeDink davasında savcı 4 isim için tahliyeYarın Dergisi okuyucuyla buluştuYarın Dergisi okuyucuyla buluştu
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti