Yandaş yazardan 'sigara içen kadına' çirkin itham

Hükümet'e yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, "Ben başını örten ama göstere göstere sigara içen bir bayan gördüğümde şöyle bir intibaa kapılıyorum: 'benden ümidinizi kesmeyin, sizinle paylaşacağım daha çok şeyim var" dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Prof. Hayrettin Karaman, 'örtünen' kadın için sigara içmenin 'edebe de aykırı' olduğunu öne sürerek "Bizim geleneğimizde kadın sigara içmez" dedi.

Karaman, sigara içmenin 'caiz' olmadığını belirterek "Ben başını örten ama göstere göstere sigara içen bir bayan gördüğümde şöyle bir intibaa kapılıyorum: Sanki farklı olanlara şunu diyor: 'Siz benim başımı örttüğüme bakmayın, benden ümidinizi kesmeyin, sizinle paylaşacağım daha çok şeyim var'" iddiasında bulundu.

"Sigara içmeyi hiçbir kimseye yakıştıramam ve caiz görmem; ama bunların başında başörtülü Müslüman hanımlar geliyor" diyen Karaman'ın "Başörtülü sigara" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ben başını örten ama göstere göstere sigara içen bir bayan gördüğümde şöyle bir intibaa kapılıyorum: Sanki farklı olanlara şunu diyor: “Siz benim başımı örttüğüme bakmayın, benden ümidinizi kesmeyin, sizinle paylaşacağım daha çok şeyim var.”

Sigara içmek, sağlığa verdiği kesin zarar sebebiyle hiçbir kimse için caiz değildir, örtünen kadınlar için ise haram işlemenin yanında edebe aykırı davranış da vardır.

Bizim geleneğimizde kadın sigara içmez, erkeklerin de küçükleri büyüklerinin yanında, öğrenciler hocalarının yanında… sigara içmezler; çünkü bu davranış ayıptır, edebe aykırıdır. Edep insanın zinetidir; edepten mahrum olanlar insanı güzelleştiren özelliklerden da mahrum olarak gittikçe çirkinleşir, hatta iğrenç hale gelirler."