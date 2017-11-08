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Metrobüste yeni dönem

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Metrobüste yeni dönem
İBB metrobüse kaçak binişleri engellemek için harekete geçti.

E-5 üzerinden metrobüse kaçak binmek isteyen yolcular, sık sık kazaların oluşmasına yol açıyordu.

Son olarak dün Merter'de bariyerleri aşarak kaçak binmek isteyen yolcuya metrobüs çarpmıştı. Bu kazaların ve kaçak geçişlerin önüne geçmek isteyen İBB bu konuda önlem almaya başladı.

Metrobüsün Avcılar-Sosyal Tesisler durağında E-5 ile metrobüs yolu arasına tel örgüler koyulmaya başlandı.

Yolun her iki tarafında yer alan tel örgüler, metrobüs durağı boyunca yer alıyor.

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