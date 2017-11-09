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Mevsimlik işçinin şehit ailelerine mektubu herkesi ağlattı

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Mevsimlik işçinin şehit ailelerine mektubu herkesi ağlattı
Mevsimlik işçilik yaparak geçimini sağlayan İki çocuklu bir annenin şehit ailelerine bağışı ve yazdığı duygu yüklü satırlar sosyal medyada gündem oldu..

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan mevsimlik işçilik yaparak geçini sağlayan iki çocuk sahibi bir annenin şehit ailelerine yardım için gönderdiği para ve mektup sosyal medyada gündem oldu.

 Mevsimlik işçi anne çalışıp biriktirdiği paradan 500 TL'yi şehit ailelerine bağışlamak için bir mektup kaleme alıp içine koyduğu parayı Kemalpaşa Kaymakamı'na gönderdi.

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran mektupta şu duygu dolu satırlar yer alıyor:

Sayın Kaymakamım,

Ben bir turşu fabrikasında mevsimlik iki ay çalıştım. Kazandığım üç beş kuruştan olsa da 500 TL. şehit ailelerine bağışlamak istiyorum. Onlar ki canlarını bu vatana vermiş ve yüce makama ulaşmışlar.

Kızım Ege Üniversitesinde Gıda Teknikerliğini okuyor, 9 yaşındaki oğlum ilkokulda okuyor. Eşim bir fabrikada işçi. Sabah güvenle işine gidiyorsa, ben ev kadını olarak güvenle yaşıyorsam o yiğitlerin sayesindedir. Şehit ve Gazilerimize canım feda olsun. Çam sakızı çoban armağanı kabul buyurun ve onlara göndermenizi rica ederim. Allah onlardan ve ailelerinden razı olsun. Bu milletin bir ferdi olmaktan şeref duyuyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allaha Emanet olun Kaymakamım...

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