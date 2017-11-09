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AKP'li Bülent Tüfenkci'den terör açıklaması

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AKP'li Bülent Tüfenkci'den terör açıklaması
Hakkari'de konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, terör olaylarıyla ilgili açıklama yaptı. Tüfenkci, "Terörün de belini kırdık ve kırıyoruz" dedi.

Hakkari ziyareti kapsamında partisinin il başkanlığına giden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, burada bölgedeki terör olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi her alanda üç kat büyüttüklerini, bunu yaparken de aynı zamanda terörle mücadele ettiklerini öne süren Tüfenkci, hiç kimsenin ve hiçbir gücün Türkiye'de operasyon yapmasına izin vermediklerini, bundan sonra da vermeyeceklerini söyledi.

Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Terörün de belini kırdık ve kırıyoruz. Baktığınızda kentinizde, bölgenizde, Türkiye'de bunu hissedersiniz ve daha fazla hissedeceğiz. Terör belasını bu ülkenin bu toprakların gündeminden düşürdüğümüzde Türkiye'nin çok farklı bir noktada olduğunu göreceksiniz. Etrafımızı ateş çemberi içine almaya, Ortadoğu bataklığına Türkiye'yi çekmeye ve bu yangını Türkiye'ye sıçratmak isteyenler var ama biz bu topraklara sahip çıktığımız sürece onlar emellerine kavuşamayacaklar ve bizler de yolumuza refah düzeyini arttırarak, dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline getirerek, yolumuza devam edeceğiz." 

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