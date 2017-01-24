MHP Genel Merkezi'nin atadığı teşkilat 'hayır' diyecek

MHP Genel Merkezi'nin atadığı Antalya Gazipaşa İlçe Teşkilatı 'nın İlçe Başkan Yardımcısı Bülent Şahan da referandumda 'hayır' diyeceğini açıkladı.

İlçe başkan yardımcısı Bülent Şahan gazipasagazetesi.net'teki köşe yazısında "Bir umut bu değişikliğin Meclis`te takılacağını bekleyerek bu konu ile ilgili bir yazı yazmamıştım bugüne kadar. Madem iş başa düştü, o halde açıkça söylemek gerekiyor: Ben bu referandumda hayır oyu kullanacağım..." dedi.

İşte o yazı;

Ben Hayır Diyeceğim!

Uzun tartışmaların ardından anayasa değişikliği teklifi Meclis`ten geçti ve nisan ayında referandum gözüktü. Bu referandumda Türk Milleti, parlamenter sistemden vazgeçerek cumhurbaşkanlığı sistemine geçip geçmeme konusunda karar verecek. Bir umut bu değişikliğin Meclis`te takılacağını bekleyerek bu konu ile ilgili bir yazı yazmamıştım bugüne kadar. Madem iş başa düştü, o halde açıkça söylemek gerekiyor: Ben bu referandumda hayır oyu kullanacağım...

-Egemenlik kayıtsız şartsız tek bir kişiye mi ait olmalıdır yoksa millete mi ait olmalıdır tartışmasında ben safımı milletten yana seçtiğim için hayır diyeceğim.

-Kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırarak yasama, yürütme ve yargıyı tek elde topladığı için hayır diyeceğim.

-Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen anlayışın, önce reisim ve reisim sonra yine reisim ve reisim diyen zihniyetle uzun vadeli sağlıklı bir ittifak kuracağına inanmadığım için hayır diyeceğim.

-Jeopolitik gereklilik ve sosyolojik realite gözetilerek değil, tek bir kişi gözetilerek hazırlanan bir sistem değişikliği olduğu için hayır diyeceğim.

-%51`in herşey, %49`un hiç birşey olacağı böyle bir sistemin toplumsal barışı tehdit edeceğini bildiğim için hayır diyeceğim.

-Mevcut anayasayı fiili durum diyerek çiğneyenlerin ilk fırsatta yeni anayasayı da çiğnemeyeceklerinin garantisi olmadığı için hayır diyeceğim.

-Başkanlık sistemi, eyalet sistemine geçişten bir önceki durak olduğu için hayır diyeceğim.

-Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde çoğunlukla parlamenter sistem, en geri kalmış ülkelerinde ise genellikle başkanlık sistemi olduğu için hayır diyeceğim.

-Türkiye`nin ihtiyacı olan şeyin daha fazla tek adam rejimi değil, daha fazla uzlaşı olduğuna inandığım için hayır diyeceğim.

-Milli egemenliğin ve milli iradenin Saray`da değil, Meclis`te tecelli edeceğine inandığım için hayır diyeceğim.

-Ülkedeki sorunların rejimden değil, yanlış yönetim anlayışından kaynaklandığını bildiğim için hayır diyeceğim.

Gerekçeleri çoğaltmak mümkün ama nasılsa nisana kadar bu konuyu ele alacağız. Artık küçük hesapları, istikbal beklentilerini düşünecek zaman değil. Ayrılıklara, gayrılıklara bir son verip rejime ve millet iradesine sahip çıkma zamanıdır.

İlçe Başkan Yardımcısı Bülent ŞAHAN