MHP Kurultayı'nda mahkeme kararını açıkladı!

MHP delegelerinin talebi ile gerçekleştirilen olağanüstü kongrenin mahkemece 'yürütmeyi durdurma kararına' erteleme çıktı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Olağanüstü kongresi yapılmış ve Genel Merkezin itirazı üzerine mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bugün Ankara 3 Asliye Hukuk mahkemesinde görülen davada mahkeme yeniden erteleme kararı vererek duruşma tarihini 20 Haziran 2017'ye ertelendi.

Hakim verdiği kararda 23 Haziran 2016 da verilen yürütmeyi durdurma kararına MHP'li muhaliflerin mudahillik talebini "henüz deliller toplanmadığı" gerekçesiyle ertelendi.

Mahkeme bilindiği üzere davacı Cemal Enginyurt'un, davalının da MHP Genel merkezi olmasına rağmen taraflarca 'ihtiyati tedbir kararına' itiraz edilmediği gerekçesiyle ihtiyati tedbire yönelik de bir karar verilmedi.

Mahkeme davacı ve davalı arasında bir hülle durumu yaşanmasına rağmen muhaliflerin müdahillik talebini karara bağlamadığı gibi tarafların itirazı olmadığı için de yürütmeyi durdrmaya ilişkin de bir adım atmadı.



