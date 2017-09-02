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MHP'den bozkurt açıklaması

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MHP'den bozkurt açıklaması
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Yeni Parti istifalarını değerlendirirken, "Partimiz için hayırlı olmuştur, bozkurt ülkücülerin, MHP'nin işaretidir. Ülkücülük MHP'de yapılır" dedi.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, partisinin Manisa İl Başkanlığı'nın düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. 

Burada konuşan Akçay, Meral Akşener'in kuracağı partiye geçmek için MHP'den istifa edenlerle ilgili olarak istifa edenlerin sayılarının abartıldığını ve doğru olmadığını söyledi.

Akçay, "Şu an itibari ile acaba kaç kişi istifa etmiştir? Henüz elimize ulaşan istifa dilekçesi yok. Yani bunlar afaki, şişirme rakamlardır. İstifa ettiğini söyleyen kişilerden birkaçı, geçtiğimiz aylarda da istifa ettiğini söylemişti. Bir adam kaç defa istifa eder? İstifa ettiği söylenen kişilerden bazılarının da istifa ettiğinden haberi yok. Ayrıca kurulacağı ifade edilen partinin ismi konusunda bile anlaşamadılar. Kendileri isim konusunda anlaşamamışken, işaretlerde de anlaşamayacakları bellidir. Bozkurt ülkücülerin, MHP'nin işaretidir. Ülkücülük MHP'de yapılır. Biz MHP'yiz. MHP ile hukuki bağı kalmamışların aynı anda ülkücülüğü, milliyetçiliği nasıl terk ettiklerini ibretlik şekilde görüyoruz. Fakat bu istifa eden bazı kişilere baktığımızda bu kişilerin istifası partimiz açısından oldukça hayırlı olmuştur. Bu durum, MHP'nin daha da güçlenmesine vesile olacaktır. Bunlar çeşitli dönemeçlerde, zor zamanlarda, seçimlerde daima çelme atmaya, partinin başarısızlığı için çalışan unsurlardır. MHP bu unsurlardan ayıklanıyor. 'Bunlar acaba millette bir duygu uyandırabilir miyiz' diyerek, yalanla, dolanla, şişirme rakamlarla faaliyet yürütmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

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