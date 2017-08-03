MHP'den, ilköğretime "adab-ı muaşeret" önerisi

MEB’in Ensar Vakfı ile yaptığı protokol tartışmaları devam ederken MHP’li Erdem, ilköğretimde "adab-ı muaşeret" dersleri için kanun teklifinde bulundu. Erdem, “'Sokakta sakız çiğnememelisiniz' Çocuklara öğretmemiz gereken onlarca temel davranış var” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın taciz skandallarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı ile 5 yıl geçerli protokol izmalaması tartışmaları devam ederken MHP'den konuya dair bir açıklama gelmemişti.

MHP Milletvekili Arzu Erdem öğrencilere görgü kurallarının öğretilmesi için ilköğretim ve ortaöğretim okullarında "adab-ı muaşeret" derslerinin verilmesi için bir kanun teklifini sundu.

Daha önce 1960'lı yıllarda uygulanan "adab-ı muaşeret" (görgü/ahlak) dersleri teklifini TBMM Başkanlığı'na sunan Erdem konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Birini telefonla aradığınızda önce kendinizi tanıtmanız gerekir. Sokakta sakız çiğnememelisiniz. Bunun gibi çocuklara öğretmemiz gereken onlarca temel davranış var" dedi.

Erdem, şöyle devam etti:

"Ancak bunlar unutuldu. Eğitim hayatı ya insandan bir şey götürür ya da kazandırır. 'Çocuklar neden böyle oldu' diye suçluyoruz. Matematik ya da diğer dersler önemli ama algı noktasında diğer konular çok fazla önemsenmiyor. Otobüse yaşlı biri bindiğinde gençler ayağa kalkardı. Türk milletinin en güzel özellikleri köreldi. Bu kuralların eğitim sistemine dahil edilmesi sonucunda buna dikkat çekilecektir."

"EĞİTİM ORTAMINDA GÖRGÜ KURALLARI"

Teklifin gerekçesinde de bugünün eğitim sistemi içinde ideal bir eğitim anlayışından söz etmenin mümkün olmadığı savunularak, sistemli ve ilkeli bir çalışmayla eğitim sistemi içindeki aksaklıkların giderilebilebileceği belirtildi.

Gerekçede, bu yönde yapılacak çalışmaların başında, "adab-ı muaşeret" dersinin eğitim müfredatına eklenmesinin geldiği ifade edildi.

Adab-ı muaşeretin, genel görgü kuralları anlamına geldiğine değinilen gerekçede, şöyle denildi:

"Görgü kurallarına uymak diğer insanlara saygı göstermektir ve onların duygularına önem verdiğiniz mesajını göndermek demektir. Toplum hayatının düzenlenmesinde etkili olan genel görgü kurallarına uyan kişileri; terbiyeli, saygılı, nazik ve saire şeklinde nitelemek mümkündür. Başarılı insanların çoğu, düzgün görünüm ve görgü kurallarını doğru kullanmanın sadece hayatta kalma mücadelesinde kolaylık sağlamakla kalmayıp, yukarı doğru tırmanmada da gerçek bir avantaj sağlayarak kişisel ilişkileri kolaylaştırdığını vurgulamaktadırlar. Birbirlerine saygılı bireyler, birbirlerine saygılı toplumları meydana getirecek, olumsuz tavırlar yerini daha uzlaşımsal tavırlara bırakabilecektir. Böylelikle eğitim, her insanın ihtiyacına, özellikle de toplumun ihtiyacına cevap verebilecek konuma gelebilecektir. Teklifimizle, 1960'lı yıllarda uygulanan bu sistemin tekrar uygulanması ve gelecek nesillere eğitim ortamında görgü kuralları öğretilmesi hedeflenmekte, böylece daha saygılı, görgülü, terbiyeli ve başarılı birer toplum olma yönünde ilerlememiz amaçlanmaktadır."