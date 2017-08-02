Balbay: 'FETÖ'nün yerini Ensar alırsa?'

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, MEB'in Ensar Vakfı ile imzaladığı protokole tepki gösterdi. Balbay açıklamasında, "FETÖ'nün yerini ENTÖ alırsa bunun hesabı nasıl verilecek? O zaman da Rabbim bizi affetsin mi diyeceksiniz" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ensar Vakfı ile 5 yıl geçerli olmak üzere imzaladığı protokolü eleştirdi.

Balbay, “Bu kurslarda vakfın kendi bünyesinde görev alacak öğretmenlerin ücretlerinin Bakanlık tarafından ödenecek olmasının ise kabul edilemez olduğunu” vurguladı.

“ÇOK GEÇ OLMADAN DERHAL BU PROTOKOLÜ İPTAL EDİN”

Balbay “Ensar Vakfı’nın Karaman’daki, Rize’deki, Çorum’daki şubelerinde görevli öğretmenlerin çocukların hayatını karartmasının daha hesabını bile verememişken başka çocukların geleceğini karartmayacağının garantisinin bu protokolle artık Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak” şöyle dedi: “Karaman’daki çocuklara yönelik cinsel istismar davasında adı geçen Ensar Vakfı ile böyle bir protokolün imzalaması tam anlamıyla bir aymazlıktır. Ensar Vakfı’nın Milli Eğitim sistemine ortak edilmesinin sonuçları çok ciddi sorunlara yol açacaktır. Milli Eğitim okullarında bu dayatmaya razı olmayacak milyonlarca aile var iken Bakanlığın böyle bir adım atmasını şiddetle reddediyorum.”

“Bakanlığı buradan uyarıyorum çok geç olmadan derhal bu protokolü iptal edin” diyerek MEB’e seslenen Balbay açıklamasının devamında yanıtlaması için Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

“YENİ BİR YAPILANMAYA YOL AÇARSA SORUMLUSU KİM OLACAK?”

“Bakanlığınızın Karaman’daki çocuklara yönelik cinsel istismar davasında adı geçen Ensar Vakfı ile böyle bir protokol imzalamasının gerekçesi ne olabilir?

Milli Eğitim okullarında bu dayatmaya razı olmayacak milyonlarca aile var iken Bakanlığın böyle bir adım atması ne ile açıklanabilir?

Ensar Vakfı Karaman’daki, Rize’deki, Çorum’daki şubelerinde görevli öğretmenlerin çocukların hayatını karartmasının daha hesabını bile verememişken başka çocukların geleceğini karartmayacağının garantisini Milli Eğitim Bakanlığı verebilir mi?

Bakanlar Kurulu kararıyla kamuya yararlı vakıf statüsü kazandırılıp vergi muafiyeti sağlanan Ensar öğretmenlerine hepimizden toplanan vergilerle oluşturulan Milli Eğitim bütçesinden ödeme yapılacak olması kamu gücünün kötüye kullanımı değil midir?

FETÖ’nün eğitim sistemi başta olmak üzere ülkemize vermiş olduğu zararlar ortadayken Ensar Vakfı’nın Milli Eğitim sistemine ortak edilmesi yeni bir yapılanmaya yol açarsa bunun sorumlusu kim olacaktır?

Bakanlık olarak toplumda endişe ve kaygı yaratan bu protokolü iptal edecek misiniz?”