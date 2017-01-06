MHP'li 19 vekil AKP takibinde

AKP referanduma gerekli 330 oya ulaşmak için siyaset sahnesinde yoğun temas trafiğini başlattı.

Hedefinde 10 MHP milletvekili var AKP'nin.

Başkent kulislerinde çok yoğun görüşme trafiği başladı. MHP kökenli AKP milletvekillerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı danışmanları, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş başta tüm bakanlar MHP'li milletvekilleri ile görüşmelere başladılar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "evet" oyu vereceğini net şekilde açıkladı. 13 Genel Başkan Yardımcısının da "evet" oyu vermesi ihtimali göz önüne alınırsa AKP'ye 14 MHP'li milletvekilinin destek vermesi bekleniyor.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumu netleşmediğinden Meclis Genel Kurulunu bir AKP Milletvekili idare edeceği için AKP'nin 2 oyu eksilerek 315'e düşüyor. MHP'nin Bahçeli ve 13 Genel Başkan Yardımcısının 14 oyu eklenince 329 oy ediyor ama yetmiyor...

Anayasa değişikliklerinin yani Başkanlık rejiminin referanduma gitmesi için Meclis Genel Kurulu'nda en az 330 oy gerekiyor.

İşte bu nedenle AKP tüm gücü ile en az 11 MHP milletvekilinin oyunu garantiye almak istiyor.

Neden 11 diye düşünebilirsiniz ben de hemen anlatayım.

Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya'nın istifası üzerine muhaliflerin oyu 7'ye çıktı.

Kalan 33 milletvekili. 14'ü de Bahçeli ve yardımcılarından gelecek diye düşünülüyor ve kalan 19 MHP milletvekilinin peşine bu yüzden düşüyor AKP'liler.

AKP'yi yönetenler partilerinden de fire olma ihtimalini düşünüyorlar ki yaklaşık 10 milletvekili adları ile de söylenerek kulislerde telaffuz ediliyor.

AKP'nin oyu 305'e düşerse 14 garanti MHP oyu ile "evet" oyu verecek rakam ancak 319'a çıkıyor.

Bu durumda en az 11 milletvekilinin de "evet" oyu vermesi gerekiyor ki gözler bu yüzden MHP'ye çevriliyor.

MHP'nin oyları belli olmayan 19 milletvekilinden en az 11'inin de "evet" oyu vermesi için AKP'liler kapalı kapılar ardında çok yoğun kulis çalışması yürütülüyor.

Gelen haberlere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da MHP'nin Ankara ve İstanbul milletvekillerini ikna için çalışmalara başlamışlar bile.