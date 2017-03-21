MHP'li Ali Gücük istifa etti: "Bahçeli partide olduğu sürece..."

MHP Zonguldak İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Ali Gücük, Bahçeli'nin referandum tavrına tepki göstererek partideki görevinden istifa etti.

MHP'de istifa silsilesi devam ediyor...

MHP Zonguldak İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Ali Gücük, Devlet Bahçeli'nin AKP ile işbirliği yapmasına tepki göstererek partideki görevinden istifa etti.

İstifasını dikkat çeken bir açıklamayla duyuran Gücük, şu ifadeleri kullandı:

BAHÇELİ PARTİDE OLDUĞU SÜRECE GÖREV ALMAYACAĞIM

“Genel Başkan Devlet Bahçeli ve ekibinin 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak 18 maddelik Anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ kararı almasını, ömrümü dava uğruna mücadele eden biri olarak içime sindiremiyorum. Ben merhum Alparslan Türkeş’in talebesiyim. MHP’nin başında Bahçeli olduğu süreçte hiçbir yerde görev almayacağım. Ayrıca, 16 Nisan’da yapılacak referandum da tercihim ‘Hayır’ olacaktır."