Bugünkü YENİÇAĞ »

MHP'li Ali Gücük istifa etti: "Bahçeli partide olduğu sürece..."

»
MHP'li Ali Gücük istifa etti: "Bahçeli partide olduğu sürece..."
MHP Zonguldak İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Ali Gücük, Bahçeli'nin referandum tavrına tepki göstererek partideki görevinden istifa etti.

MHP'de istifa silsilesi devam ediyor...

MHP Zonguldak İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Ali Gücük, Devlet Bahçeli'nin AKP ile işbirliği yapmasına tepki göstererek partideki görevinden istifa etti.

İstifasını dikkat çeken bir açıklamayla duyuran Gücük, şu ifadeleri kullandı:

BAHÇELİ PARTİDE OLDUĞU SÜRECE GÖREV ALMAYACAĞIM

“Genel Başkan Devlet Bahçeli ve ekibinin 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak 18 maddelik Anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ kararı almasını, ömrümü dava uğruna mücadele eden biri olarak içime sindiremiyorum. Ben merhum Alparslan Türkeş’in talebesiyim. MHP’nin başında Bahçeli olduğu süreçte hiçbir yerde görev almayacağım. Ayrıca, 16 Nisan’da yapılacak referandum da tercihim ‘Hayır’ olacaktır."

İlgili Haberler
MHP'yi ziyaret eden Bakan Elvan, önünü bile iliklemedi
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li Ali Gücük istifa etti: "Bahçeli partide olduğu sürece..."MHP'li Ali Gücük istifa etti: "Bahçeli partide olduğu sürece..."MHP'yi ziyaret eden Bakan Elvan, önünü bile iliklemediMHP'yi ziyaret eden Bakan Elvan, önünü bile iliklemediMHP yönetimi, Akşener ve Oğan referandum için ne diyor?MHP yönetimi, Akşener ve Oğan referandum için ne diyor?AKP'den, MHP'ye sıkı takipAKP'den, MHP'ye sıkı takip"Evet çıkarsa insanlar kaçarcasına ülkeyi terk edecek""Evet çıkarsa insanlar kaçarcasına ülkeyi terk edecek"Akşener, Niğde'den 'hayır' diyecekAkşener, Niğde'den 'hayır' diyecekÖzersay: Rumlar doğal gazda sona yaklaştıÖzersay: Rumlar doğal gazda sona yaklaştıKurtulmuş, "Yeni KHK çalışması var"Kurtulmuş, "Yeni KHK çalışması var"Atatürk'ü çıkardılar, Abdülhamid'i koydular!Atatürk'ü çıkardılar, Abdülhamid'i koydular!Şikayet dilekçesi gelen cezaevine ziyaret!Şikayet dilekçesi gelen cezaevine ziyaret!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti