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MHP'yi ziyaret eden Bakan Elvan, önünü bile iliklemedi

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MHP'yi ziyaret eden Bakan Elvan, önünü bile iliklemedi
Kalkınma Bakanı Elvan, AKP'li vekil ve partililerle MHP Mersin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Bakan Elvan, İl Başkanı Atsız Afşin Yılmaz'a 'evet' propagandası yürüttüğü için teşekkür etti.

Bahçeli'nin AKP'yle el sıkışmasının ardından; AKP'li vekil, Bakan ve Belediye Başkanlarının MHP teşkilatlarına ziyareti devam ediyor...

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, anayasa değişikliğine ilişkin referandum sürecini birlikte yürüttükleri MHP'nin Mersin İl Başkanı Atsız Afşin Yılmaz'ı ziyaret etti. Metropol İş Merkezi'ndeki MHP İl Başkanlığı ziyaretinde Elvan'a, eşi Zehra Yılmaz ile Mersin milletvekili ve partililer eşlik etti.

Bakan Elvan'ın rahat tavırlarının göze çarptığı ziyarette, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili istişarede bulunuldu.

İNANIYORUM Kİ MHP VE AKP GÜÇLÜ BİR KAMPANYA YÜRÜTECEK

İl Başkanı Yılmaz'a teşekkür eden Elvan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğine işaret etti. Elvan, "Bu süreçte de hem MHP İl Başkanlığı hem AK Parti İl Başkanlığı ben inanıyorum ki, 'evet' kampanyasını güçlü bir şekilde yürütecekler. Bu vesileyle Sayın İl Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Onlara da bu süreçte başarılar diliyorum" dedi.

MHP'Lİ BAŞKANDAN TEŞEKKÜR

MHP İl Başkanı Yılmaz da, "Sayın Bakanıma nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizin kritik bir dönemden geçtiği bu dönemde yine taşın altına elini sokmuştur, devletimizin, milletimizin yanındadır. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanlığı olarak biz de üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz, çalışacağız" diye konuştu.

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