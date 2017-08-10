MHP'li Başkan disipline sevk edildi

Meral Akşener'i destekleyen MHP Afyon Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, 'parti tüzüğüne aykırı davranmak' gerekçesiyle disipline sevk edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, MHP Dinar Belediye Başkanı ve üst kurul delegesi Saffet Acar'ın, parti tüzüğüne aykırı davrandığı ve disiplin kuruluna sevk edildiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Genel Başkanlık makamına ve parti politikalarımıza aykırı hareket ettiğinden dolayı disiplin kurulana sevkini yapmış bulunmaktayız. Konuyla ilgili gelişmeleri daha sonra sizlerle paylaşacağız."

İLÇE TEŞKİLATI DA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Saffet Acar hakkında, daha önce de Meral Akşener'in Dinar'ı ziyareti için "Dinar'a hoş geldin sayın genel başkanım" pankartı hazırlattığı için hakkında suç duyurusunda bulunulurken, MHP Afyonkarahisar Dinar İlçe Teşkilatı da görevden alınmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Raşit Demirel, alınan karara gerekçe olarak Meral Akşener'in ilçede karşılanması ve kendisi ile toplantı yapılması olarak göstermişti.