MHP'li Ok: "İkinci turda sonuç farklı olacak"

MHP Balıkesir Milletvekili Ok, katıldığı canlı yayında yeni Anayasa teklifi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ok, "birinci turdaki görüşmelerde 338-343 aralığında evet oyu çıksa da ikinci tur görüşmelerinde sonuç farklı olacak" dedi.

KRT TV'de Çağlar Cilara'nın sunduğu programa bağlanan MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, ikinci tur görüşmelerde tek adam rejimi olarak nitelediği anayasa değişikliğinin TBMM'den geçmeyeceğini söyledi.

Ok, gizli oylamaya rağmen verdikleri evet oyunu gösteren AKP'li vekillerle ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.

MHP'li vekil Ok, hukuk ve ahlak dışı dosyaları önlerine konulan ve FETÖ'cü olan AKP'lilerin oylarını gösterdiklerini öne sürdü. Ok, "FETÖ'cülerin elleri mahkum, kendilerini ispat etmek adına biat ettiklerini ve kendi önlerine getirilen her şeye evet diyeceklerini gösterme adına burada çok açık bir şekilde attıkları oyun rengini göstermek durumunda kalıyorlar. Hukuk dışı, ahlak dışı yaşantısı olanlar da önlerine konulan dosyalar dolayısıyla hayır demek isteseler de evet vermek durumunda kalıyorlar ve bu oylarını göstermek durumundalar. Bu utanç verici bir tablo" dedi.

MHP'li İsmail Ok, programda özetle şunları söyledi:

"Elbette birinci turdaki görüşmelerde 338-343 aralığında evet oyu çıksa da ikinci tur görüşmelerinde aynı sonucun çıkmayacağına inanıyorum. Kamuoyunda da çok açık bir şekilde herkesin gözleri önünde cereyan ediyor bütün TRT'nin yayınları kesmesine rağmen bazı vekillerin oradan yaptığı canlı yayınlarla milletvekillerinin attıkları oylar görülüyor, görülmesi sağlanıyor. Bu milletvekilleri üzerindeki bir baskının son utanç verici örneğidir. Burası çok önemli. Eğer milletvekilleri hür iradeleri ile oy kullanmaya kalksalar bu yeni anayasa adı altındaki tek adam rejimi dayatmasının TBMM çatısında 300 oy bile alması mümkün değil. Ak Partililer de kesinlikle karşı. Bazı milletvekilleri kullandığı oyun rengini göstermek durumunda kalıyor. Bu da onlar üzerindeki baskıdan kaynaklanıyor. FETÖ'cülerin elleri mahkum, kendilerini ispat etmek adına biat ettiklerini ve kendi önlerine getirilen her şeye evet diyeceklerini gösterme adına burada çok açık bir şekilde attıkları oyun rengini göstermek durumunda kalıyorlar. Hukuk dışı, ahlak dışı yaşantısı olanlar da önlerine konulan dosyalar dolayısıyla hayır demek isteseler de evet vermek durumunda kalıyorlar ve bu oylarını göstermek durumundalar. Bu utanç verici bir tablo. Bu sayede ancak 300'ün üzerine çıkabildiler. Bu söylediklerim iddia değildir, bu kesindir."

"MHP'lilerin neden evet dediklerini anlamak mümkün değil"

"MHP'lilerin neden evet dediklerini anlamak mümkün değil, anlamıyoruz. Hayır diyenler MHP'nin kurumsal kimliğine sahip çıkan vekiller, çünkü parti programımızda, seçim beyannamelerimizde başkanlığa karşı çıktık."