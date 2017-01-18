MHP'li vekiller isyan etti

AKP yöneticilerinin anayasa değişikliği konusunda yaptığı “eyalet sistemi daha sonra düşünülebilir” ve “getirilmek istenen başkanlıktır” açıklamaları MHP milletvekilleri arasında “kandırılıyoruz” tepkisine yol açtı.

AKP ile Devlet Bahçeli arasında varılan 21 maddelik anayasa değişikliği teklifi Anayasa Komisyonu’nda görüşülürken, AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’nın “Bölünme tehdidi aşıldığında muhakkak Prens Sabahattin’den beri dile gelen ademi merkeziyete ilişkin konular konuşulabilir, müzakere edilebilir” açıklaması ve arkasından AKP İstanbul Milletvekili ve Erdoğan’ın danışmanı Burhan Kuzu’nun “Bundan sonra 2 parti olacak, biri AKP biri CHP” ifadeleri MHP milletvekilleri arasında tepkiyle karşılandı. Genel merkezin talimatıyla Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelere katılmayan MHP milletvekilleri AKP’li Bostancı’nın konuşmalarını daha sonra öğrendi.

Açıklamayı öğrenir öğrenmez komisyon tutanaklarını inceleyen MHP milletvekilleri kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda “Bu işin altından kalkamayız. Anayasa değişikliği ülkeyi bölecek. AKP’nin niyeti başka. Kandırılıyoruz” ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

‘AKP UYARILDI’

Bostancı’nın açıklamalarından sonra Burhan Kuzu’nun televizyonda yapılan değişikliği “başkanlık sistemi” olarak nitelemesi MHP’de tepkileri daha da arttırdı. Bahçeli’ye yakın bir milletvekili odasında bir grup partili ile sohbet ederken, “AKP’liler ne dediğini bilmiyor. Onlar konuşuyor, biz sıkıntıya giriyoruz. Böyle giderse teklifin Mecliste oylaması tehlikeye girecek. AKP’lilerin açıklamaları basına yansıyınca milletvekillerimize tabandan ‘Hayır verin’ tepkisi artıyor. Arkadaşlar AKP’yi uyardı” dediği belirlendi.

BAHÇELİ TEYAKKUZDA

Bu arada Bahçeli yönetiminin MHP’deki isyanı bastırmak için harekete geçtiği öğrenildi. Genel merkez yöneticilerinin milletvekillerini ikna etmek için ‘adam adama markaj” taktiği izledikleri bildirildi. Bir MHP yöneticisi milletvekillerinin kafalarının karışık olduğunu itiraf ederken, “Bazı sıkıntılarımız olduğu doğru. Ama aşacağımıza inanıyoruz. Ancak AKP’lilerin açıklamaları bizi ciddi biçimde sıkıntıya sokuyor. Milletvekillerimiz kandırılıyoruz duygusuna kapılıyor” diye konuştu.