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MHP’li Oktay Öztürk’ten BBP’ye FETÖ suçlaması

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MHP’li Oktay Öztürk’ten BBP’ye FETÖ suçlaması
MHP’li Öztürk, BBP’nin kurulması sürecinde “FETÖ var” iddiası ortalığı karıştırdı. BBP çok sert tepki gösterdi.

Habererk’in haberine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, BBP hakkında şok iddialarda bulundu.

Kanal 7'de, Mehmet Acet’in sunduğu Başkent Kulisi programına katılan MHP’li Öztürk BBP’nin kuruluşunda “FETÖ’nin eli var” diyerek BBP’ye yönelik suçlamalarda bulundu. Öztürk açıklamasında “MHP bu tabloları daha öncede yaşadı. Herkes çıkışta MHP'nin yerini alacağını iddia ediyordu. Orda da FETÖ'nün eli var.1992'deki kopmalarda da FETÖ'nün eli var. Sonra da Aydınlık Türkiye Partisinde. BBP'yi FETÖ kurdu." dedi

BBP’DEN SERT TEPKİ

MHP’li Öztürk’ün suçlamalarına BBP’nin kurucu isimlerinden Osman Tüfekçi ve Ökkeş Şendillerden çok sert tepki geldi.

Eski BBP Genel Başkan yardımcısı ve MKY üyesi Osman Tüfekçi yaptığı açıklamada “Oktay Öztürk daha önce MHP'den ayrılıp ATP diye parti kurdular. Daha sonra tekrar MHP'ye döndüler. O dönemde MÇP, SHP bugün ki PKK'lıları meclise sokma konusunda anlaştılar. Şimdi aradan 25 sene geçti düşünün şöyle BBP'nin adının ambleminin verildiği ayrı ayrı toplantılarda 10'ar kişilik gruplar halinde istişare halinde bunlar yapıldı” dedi.

ŞENDİLLER: “ALÇAKLIKTIR, ŞEREFSİZLİKTİR”

Öztürk’ün FETÖ suçlamalarına eski Kahramanmaraş BBP Milletvekili Ökkeş Şendiller de çok sert tepki gösterdi.

Şendiller sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Oktay Efendi FETÖ’cü arıyorsan yakalığına soyunduğunuz ‘Ne istedin de vermedik’ diye feryat figan edenlere, devleti o hainlere teslim edenlere bakacaksın” dedi.

Şendiller yayınladığı mesajda ayrıca “Hakk'a yürümüş, Senin gibi iftiracılara cevap verme imkanı kalmamış Şehit Muhsin Başka'na ve O'nun onurlu, haysiyetli, Şerefli ve bu kutlu davada her türlü bedeli Ödemiş dava arkadaşlarına attığın bu alçak iftirayı ispatlamak zorundasın. Bu alçak ve şerefsiz iftira bizlerin hazmedeceği bir saldırı değildir” şeklinde ifadelerde bulundu.

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