MHP'li Yüksel Yılmaz'dan Balgat'a sert cevap!

MHP Bursa'nın son seçilmiş İl Başkanı Yüksel Yılmaz, Genel Merkez'den yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Basın açıklaması yayınlayan Yılmaz, Balgat yönetiminin iftira attığını ve hedef gösterdiğini savundu.

MHP Genel Merkezi'nden Başkanlık sistemine karşı çıkanlara ve değişim isteyenlere yönelik baskılar devam ederken, MHP Bursa'nın son seçilmiş İl Başkanı Yüksel Yılmaz'dan çok sert bir açıklama geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın açıklamalarına tepki gösteren Yılmaz, hedef göstermeler ve iftiralar karşısında sonuna kadar mücadele edeceklerini söyeldi.

İşte Yılmaz'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"BALGAT JARGONU DEĞİŞMİYOR ''İFTİRA VE HEDEF GÖSTERME''

Mahallesinde her daim dayak yemiş, yetmemiş Balgat'a kapağı attıktan sonra orada aldığını zannettiği yetki ile MHP'yi sahiplenmiş ve ne hikmetse bir türlü sahip oldukları oranında saygı hakedememiş/görememiş MHP Umum Sekreteri İsmet Büyükatanan bu sefer de yüzlerce delegenin iradesinin sahibi kendisiymişcesine görebildiği saygının çok üstünde ancak Balgat'ın klasik jargonuna uygun bir açıklama yapmıştır: "MHP, devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için 'Evet" diyecektir. MHP devlet ve millet varlığının güvenceye alınıp güvenli bir şekilde istiklal içinde istikbale taşınması için evet diyecektir. MHP olarak diyoruz ki; kararımız net, evet "

Referandum için ifade etikleri ile tek parti diktasına ülkeyi götürecek partili cumhurbaşkanlığı sitemi arasında akıllı bir insanın kurabileceği tek bir bağ dahi yokken sormak gerekmiyor mu: böyle bir kararı hangi teşkilat mensubumuzla, hangi ülküdaşımızla istişare ederek aldınız.

Devleti sokağa düşüren AKP'dir, Türk milleti yerine PKK ve Feto terör örgütüyle yol arkadaşlığı yapan yine AKP’dir. Türk milletinin varlığını tartışmaya açan da AKP’dir. 15 Temmuzda Aziz ve Necip Türk milleti AKP yi sokaktan toplamıştır.

İstiklalimizi hangi istikbale taşıyacaklar? Ortadoğu bataklığı mı yoksa Sahte İslamcıların ütopyası mı? Anlayacağınız İsmet Bey, sadece muhalif ülkücüleri özellikle Meral AKŞENER hanımı karalamak için içi boş, argo kokan sözleriyle Balgat ekolünün bilindik tavrını ortaya koymuş ve nasıl ilişki kurduğunu anlayamamış olsak da 15 Temmuz'da milletimizin yine MHP içindeki milli iradenin yansıması olan delegelerin boyunun ölçüsünü aldığını öne sürmektedir.

Her kongreyi ve kongrede ortaya çıkan alternatif sesleri “fitne ve fesat” sözleriyle linç etmeye çalışması olsa olsa bir “TAPINAKÇI MANTIĞI” olabilir.

İsmet Büyükataman küfürleri, hakaretleri sıralamaya devam ediyor… “Dün Türkeş'siz MHP, MHP'siz Türkiye planlayanların yeni taktik ve oyunlarına direndik; MHP'siz hükümet, MHP'siz Meclis isteyen şerefsizlerle sonuna kadar mücadele ettik. Şimdi de oyunları bozacağız, oyuncuları perişan edeceğiz''

Oysa vakti zamanında 90 lı yılların ortalarında kendisini MHP ye davet edenlere "bu iş bitti ne işiniz var o ihtiyarın peşinde" diyerek Başbuğ ve MHP ye bakışını ifade etmiştir. Bu görüşmenin şahitleri yaşamakta ve aramızdadır. Bu kadar ikiyüzlü ve ikbali için her türlü değeri ayakları altına alan bir İsmet Büyükatanan;var karşımızda.

"Dünün Söğütözü fitnecileri bugün Nazım Hikmetçi olmuştur. Türkiye'nin dört bir yanından otobüsler kaldırarak yer sahibi belediyenin partisine mensup bindirilmiş kıtaları Ankara'ya taşıyan saçlarını değirmende ağartan bu zevata sormak gerekir bu değirmenin suyu nereden gelmektedir. Yine bu fırıldaklar bilmelidir ki taşıma su ile değirmen dönmez.” diyor Büyükatanan;

ELİNİZDE BELGE VARSA NEDEN ŞİKAYET ETMİYORSUNUZ?

Magazini çok seven Bay Büyükatanan! “Kınalı yapıncak” nitelemesiyle belden aşağı vurduğunuz Meral Hanım hakkında, eğer elinizde bir belge varsa neden savcılara şikâyet etmiyorsunuz? Eğer belge yoksa Sayın Meral AKŞENER bu konuda defaat kere açıklama yaparak kendisine yöneltilen iddiaları ispatlayamayanları "alçaklık, şefersizlik ve namussuzlukla" suçlamaktadır. Gerisi artık sizin meselenizdir.

İsmet Büyükatanan'ın bu konuşmayla ne kadar zavallı bir fikir fukarası olduğu da ortaya çıkıyor. Yurtta sulh cihanda sulh ilkesi Feto terör örgütünün değil Gazi Mustafa Kemal’in dış politika ilkesidir.

MHP'NİN GERÇEK SAHİPLERİ ÜLKÜCÜLERDİR

Gammaz, muhbirlik, gazete küpürleri arasından belge çıkarmak hususunda ihtisas yapmış olan bay Büyükatanan’a, değişim isteyen ve HAYIR diyen ülkücüleri iktidar sahiplerine gammazlamak anlaşılan görev olarak verilmiştir. MHP’nin asıl sahipleri Büyükatanan’ın da dahil olduğu Balgat şövalyeleri değil Kongre isteyen MHP’nin delegeleri ve ülkücü camiadır.

Millette rağmen milliyetçilik yapan, millette giden bütün kanaları kapatarak MHP’yi Balgat’ın dört duvarına hapseden bu zihniyet utanmadan, sıkılmadan devleti milletle buluşturacağını ifade ediyor. Önce MHP’yi ülkücülerle, delegelerle buluşturun. Yüreğiniz varsa tabi.

MHP VE BALGAT SAKİNLERİ KOLTUKLARINI KURTARMANIN DİYETİNİ ÖDEMEKTEDİRLER.

Meşruiyetini kaybetmiş Balgat sakinlerinin korkuları hâlâ devam etmektedir. Bu korkunun adı da "DEĞİŞİM"dir.

Türk milleti ve ülkücülerle bilek güreşi yapanlar daima kaybetmişlerdir ve bundan sonra da kaybetmeye mahkumdurlar.

Başta Büyükatanan olmak üzere bütün genel merkez yöneticilerine seslenmek istiyorum:

ASLINDA HEPİMİZ BU AÇIKLAMANIZ İLE NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINIZI ÇOK NET ANLADIK. DEĞİŞİM İSTEYEN, DEVLETİNİN VE MİLLETİNİN BEKASI İÇİN HAYIR DİYEN VE BU HALİYLE BİR ÇIĞA DÖNÜŞMÜŞ OLAN MİLLİYETÇİ İRADENİN KARŞISINDA DURAMAYACAĞINIZI ANLADINIZ. SARAYDAN VE İKTİDARDAN HER TÜRLÜ GAYRİ MEŞRU YOLU KULLANARAK MÜDAHALE ETMESİNİ İSTİYORSUNUZ. UNUTMAYINIZ Kİ EN BÜYÜK HESAP ALLAH'IN HESABIDIR."