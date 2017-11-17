Bugünkü YENİÇAĞ »

"MHP'nin halkın önüne çıkmaya cesareti yok"

»
"MHP'nin halkın önüne çıkmaya cesareti yok"
KRT'de Çağlar Cilara'ya konuk olan Saadet Partisi GİK üyesi Bülent Kaya, "MHP'nin 2019'da halkın önüne çıkmaya cesareti yok" açıklamasında bulundu.

KRT'de Çağlar Cilara'nın sunduğu Haber Merkezi programına konuk olan Saadet Partisi GİK üyesi Bülent Kaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AKP ile birlikte mücadele ederiz" açıklamalarına tepki gösterdi.

"Sayın Devlet Bahçeli, 'MHP olarak halkın karşısına çıkacağız' diyemiyor" diyen Kaya sözlerine şöyle devam etti:

"MHP ilk kez barajı gündeme getirmeye başladı, seçim ittifaklarını gündeme getirmeye başladı, 2019'a tek başına halkın önüne çıkma cesareti gösteremeyen bir MHP'den bahsediyoruz.

Çünkü sayın Devlet Bahçeli, ülkenin içerisindeki bu durumu biz 2019'da MHP olarak gidereceğiz, halkın karşısına çıkacağız diyemiyor. Ak Parti'ye eklemlenerek, biz 2019'da Ak Parti ve Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacağız demek 2. ligi kabul etmiş oluyor. Yani, tek başına halkın önüne çıkmaya cesaret gösteremeyen bir MHP'den, iktidar partisinin kendisiyle işbirliği yaparak siyasi hayatını devam ettirme ümidi taşıyan bir partiden bahsediyoruz."

İlgili Haberler
Erdoğan:'MHP ile her adımı atmaya varız'AKP'den Devlet Bahçeli'yi üzecek seçim barajı açıklamasıDevlet Bahçeli: "AKP ile birlikte mücadele ederiz"
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
"MHP'nin halkın önüne çıkmaya cesareti yok""MHP'nin halkın önüne çıkmaya cesareti yok"Erdoğan Merkez Bankası'nı hedef aldıErdoğan Merkez Bankası'nı hedef aldıArınç'tan AKP'ye uyarı, "Sorumlusu ben değilim"Arınç'tan AKP'ye uyarı, "Sorumlusu ben değilim"Türkiye NATO tatbikatından askerlerini çektiTürkiye NATO tatbikatından askerlerini çektiMHP'de 43 İYİ Parti istifası daha!MHP'de 43 İYİ Parti istifası daha!‘İstanbul’da AKP’li beş başkan daha koltuğu bırakacak’‘İstanbul’da AKP’li beş başkan daha koltuğu bırakacak’Erdoğan:'MHP ile her adımı atmaya varız'Erdoğan:'MHP ile her adımı atmaya varız'Müzik notası; Sarraf notası ve IŞİD notası!Müzik notası; Sarraf notası ve IŞİD notası!Akşener anlattı: İYİ Parti programı nasıl yazıldı?..Akşener anlattı: İYİ Parti programı nasıl yazıldı?..Devlet, Zarrab'ın hamisi mi oldu?..Devlet, Zarrab'ın hamisi mi oldu?..
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti