"MHP'nin halkın önüne çıkmaya cesareti yok"

KRT'de Çağlar Cilara'ya konuk olan Saadet Partisi GİK üyesi Bülent Kaya, "MHP'nin 2019'da halkın önüne çıkmaya cesareti yok" açıklamasında bulundu.

KRT'de Çağlar Cilara'nın sunduğu Haber Merkezi programına konuk olan Saadet Partisi GİK üyesi Bülent Kaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AKP ile birlikte mücadele ederiz" açıklamalarına tepki gösterdi.

"Sayın Devlet Bahçeli, 'MHP olarak halkın karşısına çıkacağız' diyemiyor" diyen Kaya sözlerine şöyle devam etti:

"MHP ilk kez barajı gündeme getirmeye başladı, seçim ittifaklarını gündeme getirmeye başladı, 2019'a tek başına halkın önüne çıkma cesareti gösteremeyen bir MHP'den bahsediyoruz.

Çünkü sayın Devlet Bahçeli, ülkenin içerisindeki bu durumu biz 2019'da MHP olarak gidereceğiz, halkın karşısına çıkacağız diyemiyor. Ak Parti'ye eklemlenerek, biz 2019'da Ak Parti ve Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacağız demek 2. ligi kabul etmiş oluyor. Yani, tek başına halkın önüne çıkmaya cesaret gösteremeyen bir MHP'den, iktidar partisinin kendisiyle işbirliği yaparak siyasi hayatını devam ettirme ümidi taşıyan bir partiden bahsediyoruz."