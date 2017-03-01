Millî duruşunuza çok yakışıyor...

Yeni bir şey değil ki bu, biz sizi on dört yıldır süren iktidarınızdan tanıyoruz. Siyasetçinizi, bürokrasinizi, tüccarınızı, STK temsilcilerinizi, medyanızı on dört yıllık iktidarınızdan biliyoruz. Cümbür cemaat sayısız örnekler yaşattınız bize.

Bir yazarınız "Türk bayrağının adı değişmeli, Türkiye bayrağı olmalı, hatta Selâhattin Demirtaş'ın teklifiyle devlet bayrağı olmalı" demişti, bunu unutmadı kimse.

Şimdi Atatürk ve Esenboğa havaalanlarına Barzani'nin gelişinin şerefine sözde Kürdistan bayrağını asıyorsunuz. Türk milleti için sürpriz değilsiniz bu sebeple.

Mardin'de, Diyarbakır'da, Lice'de ve daha çok çok yerde hatta Ankara'da bile Türk bayrağı indirildi gönderden. Sizin mitinglerinizde yerlerden temizlik şirketleri topladı bayraklarımızı.

Şimdi Atatürk ve Esenboğa havaalanlarına Barzani'nin gelişinin şerefine sözde Kürdistan bayrağını asıyorsunuz. Türk milleti için sürpriz değilsiniz bu sebeple.

Bursa'da oynanan Ermenistan maçında Azerbaycan bayraklarını yasakladınız, Azerbaycan bayraklarını çöp bidonlarına doldurdu polisler, Azerbaycan bayraklarını açmak için mücadele edenler gözaltına alındı. Bizzat zamanın valisi tarafından toplatılma emri verilip bayrağın üretildiği firmalara polis baskınları düzenlediniz. Peki bütün bunları yapan Bursa valiniz kimdi, Şehabettin Harput; şimdi FETÖ'den cezaevinde.

Şimdi Atatürk ve Esenboğa havaalanlarına Barzani'nin gelişinin şerefine sözde Kürdistan bayrağını asıyorsunuz. Türk milleti için sürpriz değilsiniz bu sebeple.

'Akil insanlar'ınız vardı sizin hani o meşhur yanılgınız var ya, 'çözüm süreci' dediğiniz ve sonradan yanıldığınızı itiraf ettiğiniz meşhur 'çözüm süreci'ni Türk milletine anlatmak için yollara dökülen ve gittikleri her yerde protesto edilen 'akil insanlar'ınız. İşte onların Beylikdüzü'nde yaptıkları bir toplantıda başta Beylikdüzü kaymakamınız olmak üzere 'akil insanlar heyetiniz' İstiklâl Marşı okunurken ayağa kalkmıyorlardı. Bunu bir kez değil, pek çok kez yaptınız.

Şimdi Atatürk ve Esenboğa havaalanlarına Barzani'nin gelişinin şerefine sözde Kürdistan bayrağını asıyorsunuz. Türk milleti için sürpriz değilsiniz bu sebeple.

Hatırlar mısınız bilmem, Kongrenize de gelmişti sizin Barzani, hani o ayakta alkışladığınız, Barzani için "Türkiye seninle gurur duyuyor" diye sloganlar attığınız kongrenize.

Şimdi Atatürk ve Esenboğa havaalanlarına Barzani'nin gelişinin şerefine sözde Kürdistan bayrağını asıyorsunuz. Türk milleti için sürpriz değilsiniz bu sebeple.

Baydemir tarafından "Kuzey Kürdistan'a hoş geldiniz" denilerek karşılanan Barzani'nin Diyarbakır ziyareti de unutulacak gibi değildi, "Kuzey Kürdistan neresiydi?" sorularını barışı baltalayan sorular olarak yargıladığınız günlerdi. Şivan Perver'in "Bir gün kapılar Öcalan'a açılacak" dediği günlerdi. Megri megri türküsü eşliğinde duygulandığınız, ağladığınız günlerdi. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldığınız günlerdi, her şeyin açılıma fedâ olduğu mesut günlerinizdi o günler.

Şimdi Atatürk ve Esenboğa havaalanlarına Barzani'nin gelişinin şerefine sözde Kürdistan bayrağını asıyorsunuz. Türk milleti için sürpriz değilsiniz bu sebeple.

Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş canlı yayında DEP milletvekiline "Ne mozayiği ulan" diye bağırıp PKK terörü için "Altı ay hazırlık, altı ay temizlik" demişken, siz Alparslan Türkeş'in posterlerini açıyorsunuz toplantılarınızda. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu, Barzani için, "Diyarbakır askerî mahkemesinde yargılar, Habur'da infaz ederim" diyordu.

Siz bir yandan toplantılarınızda Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun posterlerini açıyor, bir yandan da sözde Kürdistan bayrağını Atatürk ve Esenboğa havaalanlarına asıyorsunuz.

Haydi şimdi hep birlikte bozkurt işâreti yapın, "millî duruşunuza çok yakışıyor" doğrusu...