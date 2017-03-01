Bugünkü YENİÇAĞ »

Millî duruşunuza çok yakışıyor...

» »
Adnan İSLAMOĞULLARI

Yeni bir şey değil ki bu, biz sizi on dört yıldır süren iktidarınızdan tanıyoruz.  Siyasetçinizi, bürokrasinizi, tüccarınızı, STK temsilcilerinizi, medyanızı on dört yıllık iktidarınızdan biliyoruz. Cümbür cemaat sayısız örnekler yaşattınız bize.

Bir yazarınız "Türk bayrağının adı değişmeli, Türkiye bayrağı olmalı, hatta Selâhattin Demirtaş'ın teklifiyle devlet bayrağı olmalı" demişti, bunu unutmadı kimse.

Şimdi Atatürk ve Esenboğa havaalanlarına Barzani'nin gelişinin şerefine sözde Kürdistan bayrağını asıyorsunuz. Türk milleti için sürpriz değilsiniz bu sebeple.

Mardin'de, Diyarbakır'da, Lice'de ve daha çok çok yerde hatta Ankara'da bile Türk bayrağı indirildi gönderden. Sizin mitinglerinizde yerlerden temizlik şirketleri topladı bayraklarımızı.

Şimdi Atatürk ve Esenboğa havaalanlarına Barzani'nin gelişinin şerefine sözde Kürdistan bayrağını asıyorsunuz. Türk milleti için sürpriz değilsiniz bu sebeple.

Bursa'da oynanan Ermenistan maçında Azerbaycan bayraklarını yasakladınız, Azerbaycan bayraklarını çöp bidonlarına doldurdu polisler, Azerbaycan bayraklarını açmak için mücadele edenler gözaltına alındı. Bizzat zamanın valisi tarafından toplatılma emri verilip bayrağın üretildiği firmalara polis baskınları düzenlediniz. Peki bütün bunları yapan Bursa valiniz kimdi, Şehabettin Harput; şimdi FETÖ'den cezaevinde.

Şimdi Atatürk ve Esenboğa havaalanlarına Barzani'nin gelişinin şerefine sözde Kürdistan bayrağını asıyorsunuz. Türk milleti için sürpriz değilsiniz bu sebeple.

'Akil insanlar'ınız vardı sizin hani o meşhur yanılgınız var ya, 'çözüm süreci' dediğiniz ve sonradan yanıldığınızı itiraf ettiğiniz meşhur 'çözüm süreci'ni Türk milletine anlatmak için yollara dökülen ve gittikleri her yerde protesto edilen 'akil insanlar'ınız. İşte onların Beylikdüzü'nde yaptıkları bir toplantıda başta Beylikdüzü kaymakamınız olmak üzere 'akil insanlar heyetiniz' İstiklâl Marşı okunurken ayağa kalkmıyorlardı. Bunu bir kez değil, pek çok kez yaptınız.

Şimdi Atatürk ve Esenboğa havaalanlarına Barzani'nin gelişinin şerefine sözde Kürdistan bayrağını asıyorsunuz. Türk milleti için sürpriz değilsiniz bu sebeple.

Hatırlar mısınız bilmem, Kongrenize de gelmişti sizin Barzani, hani o ayakta alkışladığınız, Barzani için "Türkiye seninle gurur duyuyor" diye sloganlar attığınız kongrenize.

Şimdi Atatürk ve Esenboğa havaalanlarına Barzani'nin gelişinin şerefine sözde Kürdistan bayrağını asıyorsunuz. Türk milleti için sürpriz değilsiniz bu sebeple.

Baydemir tarafından "Kuzey Kürdistan'a hoş geldiniz" denilerek karşılanan Barzani'nin Diyarbakır ziyareti de unutulacak gibi değildi, "Kuzey Kürdistan neresiydi?" sorularını barışı baltalayan sorular olarak yargıladığınız günlerdi. Şivan Perver'in "Bir gün kapılar Öcalan'a açılacak" dediği günlerdi. Megri megri türküsü eşliğinde duygulandığınız, ağladığınız günlerdi. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldığınız günlerdi, her şeyin açılıma fedâ olduğu mesut günlerinizdi o günler.

Şimdi Atatürk ve Esenboğa havaalanlarına Barzani'nin gelişinin şerefine sözde Kürdistan bayrağını asıyorsunuz. Türk milleti için sürpriz değilsiniz bu sebeple.

Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş canlı yayında DEP milletvekiline "Ne mozayiği ulan" diye bağırıp PKK terörü için "Altı ay hazırlık, altı ay temizlik" demişken, siz Alparslan Türkeş'in posterlerini açıyorsunuz toplantılarınızda. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu, Barzani için, "Diyarbakır askerî mahkemesinde yargılar, Habur'da infaz ederim" diyordu.

Siz bir yandan toplantılarınızda Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun posterlerini açıyor, bir yandan da sözde Kürdistan bayrağını Atatürk ve Esenboğa havaalanlarına asıyorsunuz.

Haydi şimdi hep birlikte bozkurt işâreti yapın, "millî duruşunuza çok yakışıyor" doğrusu...

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
KİTAP
  • Karlı ve yağmurlu günlerin İstanbul'u
  • Tarihin derinliklerinde darbeci kafanın izleri
  • Yedi tepeli şehrin unutulmaz aşkları
  • Bir asırdır tartışılan karanlık ayaklanma: 31 Mart Vak'ası
  • Osmanlı Devleti yıkılırken verilen fedakar mücadele
MEDYA POLEMİK
  • Devlet olmayan kimin bayrağını astık?
  • Lütfen beyler aklımızla dalga geçmeyin
  • Meclis binasını şehir kulübü yapıp tavla oynasınlar
  • Hepimiz altında kalırız!
  • Topla kongreyi de herkes alsın boyunun ölçüsünü?
KONUK KALEM
  • Azerbaycan'a haksızlık ve Hocalı katliamı
  • Rakka trafiği
  • Küçük çocuğun büyük yarası
  • Güvenlik algısı ve turizm
  • Müslümanın EVET'leri HAYIR'ları
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti