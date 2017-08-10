Bugünkü YENİÇAĞ »

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Cumhuriyet tarihinin en demokratik müfredatı"

»
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Cumhuriyet tarihinin en demokratik müfredatı"
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eleştiri oklarının hedefi olan yeni müfredatla ilgili olarak "Cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne kadar en demokratik katılımla hazırlanan müfredattır ve önümüzdeki yıl bir, beş ve dokuzuncu sınıflarda başlayacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Eğitimde köklü değişikliklerden en önemlisi eğitim sistemimizin temel kılavuzu olan müfredatın yenilenmesi çalışmasıdır. Cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne kadar en demokratik katılımla hazırlanan müfredattır ve önümüzdeki yıl bir, beş ve dokuzuncu sınıflarda başlayacak." dedi.

Yılmaz, Milli Eğitim İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Bitlis'e geldi.

"Cumhuriyet tarihinin en demokratik müfredatı"

Tüm imkanların yerinde değerlendirilmesini sağlamanın milli bir ödev olduğunu, eğitimde köklü değişiklikleri hep birlikte hayata geçirdiklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Eğitimde köklü değişikliklerden en önemlisi eğitim sistemimizin temel kılavuzu olan müfredatın yenilenmesi çalışmasıdır. Cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne kadar en demokratik katılımla hazırlanan müfredattır ve önümüzdeki yıl bir, beş ve dokuzuncu sınıflarda başlayacak.

Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracağız. Beşinci sınıflarda yabancı dilin ağırlıklı olarak verilmesi de hedeflerimiz arasında. Bizim dönemimizde en çok yatırımı öğretmene yaptık. 580 binin üzerinde öğretmeni biz atadık. Öğretmenlerimizin özlük haklarını da iyileştirdik. 2002 yılında bir öğretmenimizin aldığı ücret 409 dolara denk geliyordu, bugün 940 dolara yükseldi.

Daha iyi yapmamız lazım. Türkiye’nin ekonomisini büyüttüğümüz oranda öğretmenlerimize verdiğimiz payı da arttıracağız. Biz geldiğimizde özel okullardaki öğrenci sayısı 200 bin civarındaydı, şimdi bir milyon 200 binin üzerinde. Her özel okulun açılması yeni öğretmen istihdamı demek, aynı zamanda bizim dersliklerdeki öğrenci sayımızın düşmesi demek. OSB’lerde açılan meslek liselerine de destek veriyoruz. 23 bin 654 öğrenciye bu kapsamda eğitim desteği verdik."

İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, torpilli mülakata el attı!Noter onaylı torpilde ikinci perde!Noter Onaylı Torpil
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Cumhuriyet tarihinin en demokratik müfredatı"Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Cumhuriyet tarihinin en demokratik müfredatı"Doğalgazda 460 TL'lik fatura artışıDoğalgazda 460 TL'lik fatura artışıAdalet Kurultayı'nın yeri ve tarihi netleştiAdalet Kurultayı'nın yeri ve tarihi netleştiTürkmen lider Salihi'den sert çıkış: Ateşle oynuyorlar!Türkmen lider Salihi'den sert çıkış: Ateşle oynuyorlar!Fethullah Gülen televizyon kanalı kurduFethullah Gülen televizyon kanalı kurduTürkiye'de sözde "Bağımsız Kürdistan" için referandum çalışması yapılıyor!Türkiye'de sözde "Bağımsız Kürdistan" için referandum çalışması yapılıyor!Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı adayı belli olduSaadet Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı adayı belli olduMHP'den 240 kişi daha istifa ettiMHP'den 240 kişi daha istifa ettiAKP'de 4 il başkanı görevi bırakma kararı aldı!AKP'de 4 il başkanı görevi bırakma kararı aldı!"Akşener, özellikle yıpranmış isimlerle değil genç isimlerle yola çıkmak istiyor!""Akşener, özellikle yıpranmış isimlerle değil genç isimlerle yola çıkmak istiyor!"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti