Milli Eğitim Bakanı'ndan skandal masal kitabıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, sosyal medyanın gündemine oturan 'Kahkaha Gülleri' isimli masal kitabıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yılmaz, bir milletvekilinin, "Kahkaha Gülleri" adlı masal kitabının toplatılmasına ilişkin haberlerle ilgili sorusu üzerine, kitabın ders kitabı olmadığını, Bakanlıkla da bir ilişiğinin bulunmadığını söyledi.

Yılmaz, kitaptaki gibi bir içeriği onaylamalarının da mümkün olmadığını dile getirdi. Yayıncının, "bir süre Özbekistan'da görev yapan bir öğretmen tarafından hazırlanan bir masal derlemesi olduğu" bilgisinin kendisine ulaştığını anlatan Yılmaz, kitabın yayıncı tarafından 2009'da toplatıldığını belirtti.

Yılmaz, "2010 KPSS soruşturması kapsamında, 2 bin 371 kişinin ilişiği kesilmiştir." açıklamasını yaptı.

Bir milletvekilinin, "Bu evlatlarımızı tarikatlara emanet etmeyin, yurtlarınızın kapasitesini artırın" dediğini aktaran Yılmaz, "Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Anahtarı birisinden alıp da diğerine vermek gibi bir durum olmaz. 80 milyonun hepsini eşit derecede görüp gerekenleri yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Yılmaz, 2002'de YURTKUR'un 182 bin kapasitesi bulunduğunu, bunu 622 bine çıkardıklarını, Bakanlığa bağlı kurumlardaki 349 bin olan kapasiteyi de 536 bine yükselttiklerini kaydetti.