Milli Eğitim Müdürü'nden 'hayır'cılara skandal sözler

Konya Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Hayırcı'ları şeytana benzetti. Gürsoy, gelen tepkiler üzerine paylaşımı kaldırdı.

Başkanlık sistemi için yapılacak referandum yaklaşırken, 'hayır' diyen vatandaşlara baskılar devam ediyor.

Konya Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

Başkanlık sistmeine 'hayır' diyenleri şeytana benzeten Gürsoy, gelen tepkiler üzerine paylaşımı kaldırdı.

Gürsoy'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda;

"Bir nükte:

Şeytana, "Sen nasıl şeytan oldun?" diye sormuşlar.

O da; "Bütün melekler EVET dedi, ben ise HAYIR dediğim için." demiş..." ifadelerini kullandı.

İşte o skandal paylaşım: