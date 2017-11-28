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Mısır yine karıştı: 11 ölü

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Mısır yine karıştı: 11 ölü
Mısır'ın kuzeydoğusundaki İsmailiyye ilinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 11 kişinin öldüğü, 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin,  İsmailiyye ilinin Cilbane bölgesinde silahlı kişilerin konuşlandığı ve eğitim  sahası olarak kullandığı yere operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada 11 kişinin öldürüldüğü, 9 kişinin  gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, güvenlik güçlerinden ölen ya da  yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Mısır ordusu da bugün Kuzey Sina ilinde düzenlediği operasyonda  silahlı 3 kişinin öldüğünü, 5 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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