Değerli Okuyucum; yanlışlarımızı ifade ederken öfkelenmeyeceğiz. Okuyacağınız yazı, evet bizleri incitecek; ama gerçeklerden de kaçamayız. Bakınız; Pakistan'dan Dr. Faruk Salem, Türkiye'den de Dr. M. Halit Umar, 'Müslümanlar neden bu kadar güçsüzdür' sorusuna şöyle cevap veriyorlar:

"Bu soru hep aklımı kurcalamıştır; avuç içi kadar Yahudi dünyaya meydan okumaktadır. Güçlülük bakımından Yahudilerden sonra da Hıristiyanlar geliyor. Müslümanlar maalesef en geri toplumları oluşturuyor. Birileri dini değerlerimize ufak bir dil uzatsa, Müslümanlar mangalda kül bırakmaz. Ama Müslümanlar son derece güçsüz oldukları için de hiçbir yaptırım güçleri olmaz. (İliştiri: Olamaz; çünkü Müslümanlar teknolojik üretimden yoksunlar). Dünyanın son iki yüz elli senesine ve bugününe damga vuran insanlara, toplumlara baktığımızda; acı gerçek, suratımızda tokat gibi patlıyor!

Müslümanlar okumuyor, okutulmuyor!

İşte bazı istatistikler:

Dünyada yalnızca 14 milyon Yahudi/Musevi var. (Kuzey ve Güney Amerika'da 7 milyon, Asya'da 5 milyon, Avrupa'da 2 milyon ve Afrika'da 100 bin Musevi yaşıyor.) Peki, kaç Müslüman var: 1,4 milyar Müslüman. 1 milyar Asya'da, 400 milyon Afrika'da, 44 milyon Avrupa'da, 6 milyon Amerika kıtasında. Yani dünyada 1 Musevi'ye karşın 100 Müslüman var...

İyi ama Yahudiler Müslümanlardan niçin 100 kat daha güçlü ve daha zengin ve daha eğitimli ve daha mucitler?

Sevgili okuyucum; tarafsız ve bilimsel yollarla tespit edilmiş nedenlerini öğrenmek istiyorsanız, lütfen yazıdaki şu bilgileri dikkatle okuyunuz:

Tüm zamanların en etkin bilim adamı Albert Einstein bir Yahudiydi. Psikanalizin babası Sigmund Freud bir Yahudiydi. Karl Marks Yahudiydi.

Tüm insanlığa hizmet vermiş Yahudilere de bir bakalım:

Benjamin Rubin insanlığa aşı iğnesini armağan etti. Jonas Salk ilk çocuk felci aşısını geliştirdi. Gertrude Elion lösemiye karşı ilaç buldu. Baruch Blumberg Hepatit-B aşısını geliştirdi. Paul Ehrlich frengiye karşı tedaviyi buldu. Elie Metchnikoff bulaşıcı hastalıklarla ilgili buluşuyla Nobel ödülü kazandı. Gregory Pincus ilk doğum kontrol hapını geliştirdi. Bernard Katznöromasküler iletişim (kaslarla sinir sistemi arası iletişim) alanında Nobel ödülü kazandı. Andrew Schally endokrinoloji (metabolik sistem rahatsızlıkları, diyabet, hipertiroid) tedavilerinde kullanılan yöntemi geliştirdi. Aaaron Beck CognitiveTerapi'yi (akli bozuklukları, depresyon ve fobi tedavilerinde kullanılan psikoterapi yöntemini) geliştirdi. Gerald Wald insan gözü hakkındaki bilgilerimizi geliştirerek Nobel ödülü kazandı. Stanley Cohen embriyoloji (embriyon ve gelişimi çalışmaları) dalında Nobel aldı. Willem Kolff böbrek diyaliz makinesini yaptı. Peter Schultz optik lif kabloyu, Charles Adler trafik ışıklarını, Benno Strauss paslanmaz çeliği, Isador Kisse sesli filmleri, Emile Berliner telefon mikrofonunu, Charles Ginsburg ilk bantlı video kayıt makinesini geliştirdi. Stanley Mezor ilk mikro-işlem çipini icat etti. Leo Szilard ilk nükleer zincirleme reaktörünü geliştirdi.

Peki, ama: Son 100 yıl içinde Yahudiler sadece bilimsel alanda 104 Nobel ödülü kazanırken, 1,4 milyar Müslüman neden yalnızca 7 Nobel kazandı? Yahudiler niçin bu kadar yaratıcı ve neden bu kadar güçlüler? Yahudi inancına bağlı ve küresel çapta tanınmış şu yatırımcılara/iş adamlarına ve ürettikleri markalara bir bakalım:

Ralph Lauren (Polo), Levi Strauss (Levi's Jeans), Howard Schultz (Starbuck's), Sergei Brin (Google), Michael Dell (Dell Bilgisayarları), Larry Ellison (Oracle), Donna Karan (DKNY), Irv Robbins (Baskins&Robbins), Bill Rosenberg (Dunkin Dougnuts), Richard Levin (Yale Üniversitesi'nin Kurucu Başkanı).

Ve Yahudi sanatçılar: Michael Douglas, Dustin Hoffman, Harrison Ford, Woody Allen, Tony Curtis, Charles Bronson, Paul Newman, Cary Grant, Jerry Lewis, Peter Falk... Böyle uzayıp gidiyor.

Sevgili okuyucum, bu dehşet yazı çok uzun... İsteyen okuyucularıma e.posta ile yazının tümünü gönderebilirim.

Esen kalın efendim.