"Adama mevzuyu 10 değişik örnekle anlattım.. Ama nato kafa, nato mermer.."

Böyle denirdi, anlamayana, anlamak istemeyene, idraka kalibresi yetmeyene..

Yazıya konu meslektaşımı tenzih ettiğimi belirterek gireyim..

İYİ Partililerin sesinin kısıldığı ekranları izliyorum.. İYİ Parti ile ilgili 'kısa kısaya manşet' haberleri okuyorum.. Leb demeden leblebiyi anlayıp, üstüne kavrulmuş fındık tarifi yapan yazılara göz gezdiriyorum.. Söz aralarında, satır aralarında 'ders alınacak, dikkat edilmesi gereken' notlar çıkarmaya çalışıyorum..

Birkaç büyüğümüzün, arkadaşımızın birkaç sözü dışında, cebinde taş biriktirmiş, 'değneği cebinde' kalem erbabının, durumdan vazife çıkaran yazıları-sözleriyle, sigortam atıyor, fazlardan biri devre dışı kalıyor..

Ben de mesleğimin mutasyona uğramış haliyle baş başa kalıyorum.. Geçmişten 'mülayim ve kalemine namuslu' insanlar olarak tanıdığım birçok ismin içinden 'elyın' gibi uzay canavarı çıkıyor.. Ben şaşkın, ben çaresiz..

***

Mesela, dün Star Gazetesi'nden Nuh Albayrak'ın yazısı dikkatimi çekti.. Kendisi meslek büyüğüm olduğu için, (fikri haklarım saklı kalmak kaydıyla) izninizle abi diye hitap edeceğim..

"Siz bu satırları okurken, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Rusya'nın Soçi kentine uçacağım" diye başladığı yazısında diyor ki Nuh Albayrak;

-NATO'cular da NATO'yu kınadı.. 15 Temmuz'da bile dik duramayan Kılıçdaroğlu, skandalı şiddetle kınadı.. HDP'liler hatta 'NATO'NUN TÜRKİYE TEMSİLCİSİ MERAL AKŞENER' bile NATO'yu kınadı.."

Eh be Nuh abi, psikolojik harekatta bu kadar acemilik ters teper, uyandırayım.. HDP ile Meral Akşener adını, neden yan yana yazdığını, sen de ben de bal gibi biliyoruz.. Ama sakil durmuş.. NATO kısmına girmek bile istemiyorum ama n'aparsın..

***

Sormak isterim, "NATO ne zamandan beri Meral Akşener'i Türkiye Temsilcisi ilan etti?"

NATO'nun Türkiye temsilcisi olabilmek için, NATO'nun değneklik ettiği projelerle bir ilişkisinin ve hatta bir görevinin olması gerekmez mi?

Mesela, Meral Akşener'den şöyle bir cümle duydunuz mu?

-Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz.. Bu görevi yapıyoruz..

Bu cümle kime ait? Recep Tayyip Erdoğan'a..

Meral Akşener, NATO'nun askeri gücünü arkasına alan Büyük Ortadoğu Projesi'ne 'eş başkanlık' mı etti ki, Türkiye Temsilciliği onun olsun?

Mesela, NATO, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da, Müslümanlar üzerine bomba yağdırırken, Meral Akşener'den şöyle bir cümle duydunuz mu?

-NATO, Libya'nın Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir..

Bu sözler kime ait? Recep Tayyip Erdoğan'a..

Türkiye'nin NATO şemsiyesi altında Bosna'dan Afganistan'a, birçok yere asker göndermesine itiraz edildiğinde, Meral Akşener'den şöyle bir söz duydunuz mu?

-Türkiye'yi NATO'nun taşeronu yapıyorsunuz diyorlar.. Ne taşeronu yav.. Allah aşkına Afganistan'da, Lübnan'da, Somali'de askerimiz barış için, istikrar için, huzur için var.. (Ki bu operasyonlar NATO operasyonudur.)

Bu sözler kime ait? Recep Tayyip Erdoğan'a..

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Dolayısıyla, Nuh abi, NATO ve NATO'culuk konusunda kafan karışıksa, (ki benim saygı duyacağım bir karışıklık bu) giderayak, "NATO'nun Türkiye temsilcisi Meral Akşener" diyerek karavana atma.. Soçi'ye birlikte gittiğin ve yukarıdaki lafları etmiş Cumhurbaşkanı'na sor bu soruları.. Ki gazetecilik olsun..

Gerçi son yıllardaki alışkanlık gereği cümleyi duyar gibiyim, "Biz gazeteciliği sizden öğrenecek değiliz.."

Eyvallah, ne haddime.. Ben sadece yukarıdaki sözler ve duruş itibarıyla, NATO'nun "Gerçek Türkiye Temsilcisi"nin adresini veriyorum.. Gerisi size kalmış..

Haaaa, Cumhurbaşkanı'nın uçağına binmeden önce bunu yazmak, koltuk numarasını öne alıyor ve şofer mahallinde(!) uçmanızı sağlıyorsa, bir şey diyemem..

Uçağın rotası belli de, sizin yazının rotası şaşmış, sevgili meslektaşım, abim.. BOP'un değneği NATO'nun her dediğine 'evet' diyerek ülkeyi bu noktaya getiren.. Sonra iş kendisine dokununca anti-NATO'cu olan bir siyasetçi yanı başınızda.. NATO'nun Türkiye Temsilcisi'ni başka yerde arama boşuna..

Bak, beraber uçuyorsunuz o yollarda..

İYİ PARTİ VE NATO

Tabii Nuh Albayrak'tan önce de NATO ve İYİ Parti başlıklı yazılar yazıldı.. Mesela Genel Sekreter Aytun Çıray'ın, açıklamalarına 'NATO savunması' diyenler bile oldu..

Kaynak belli.. İYİ Parti programının 218'inci sayfasındaki NATO paragrafı..

Hedefte Türkiye varken; 15 yıldır NATO'ya toz kondurmayıp, NATO'nun silahlı güç olduğu tüm projelere alkış tutanlar, bugün 'hedefe kendileri' konunca, "titreyip kendime döndüm" pozunda..

Tüy bitti ama gelin bir kez daha hatırlayalım İYİ Parti programındaki NATO bölümünü.. Diyor ki;

-Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Dünya düzeni içinde, Batı kurumları içinde yer almıştır.. Ülkemizin savunma politikası da Batı güvenlik sistemine entegre edilmiştir.. Bu sistemde en üst şemsiye olarak NATO bulunmaktadır..

Bu şu anki gerçeğimiz.. Bu durum tespitinden sonra, bakınız, burayı dikkatle okuyunuz, ne diyor İYİ Parti;

-Türkiye'nin NATO şemsiyesinde olması 'MİLLÎ POLİTİKALAR VE STRATEJİLER ÜRETMESİNE ENGEL OLMADIĞI GİBİ, DİĞER İTTİFAKLARLA MİLLÎ ÇIKAR VE ULUSAL GÜVENLİĞİMİZ İÇİN KURULACAK İLİŞKİ VE İŞ BİRLİĞİ ÇABALARINA DA AYKIRI DEĞİLDİR.."

Şimdi elinizi vicdanınıza koyup söyler misiniz; Buradaki "MİLLÎ" vurguyu görmemek için ne olmak gerekir?

"1952'den beri NATO şemsiyesi altındayız" diyerek durum tespiti yapılıyor.. Ardından da, aklı olan için "Bu mevcut durum, millî bir yol haritası çizmemize engel değil.." denilerek, önemli bir not düşülüyor..

Sonuç? İşte, nasıl oluyorsa oluyor, NATO'nun taşeronu akıllar, ne kadar NATO'cu olmayan varsa, onları NATO'culukla suçluyor..

Ben cümleyi yazarken yoruldum, memleketin kıymetli kalemleri altı boş atarlardan yorulmuyor..

Gerçi güç elinde.. Bu kadar konuşacağına, çıkar bir Kanun Hükmünde Kararname ya da Meclis elinde, aldır kararı, çık NATO'dan.. De haydi..

***

Sen ne kadar NATO'ya karşı yiğit tespitler yaparsan yap, medya ellerinde.. Diledikleri gibi kullanıyorlar..

Türk'ü, türkü söyletir.. Gelin biz de bu medya düzeninde, türkü söyleyelim;

-Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana.. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi?

PİNPON GİBİ SİYASET

AKP, HDP'ye saydırıyor, HDP, AKP'ye..

Sonra ikisi birden İYİ Parti'ye..

***

HDP, MHP'ye sallıyor, MHP, HDP'ye..

Sonra ikisi birden, İYİ Parti'ye..

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Perinçek, MHP'ye sallıyor, MHP, Perinçek'e..

Sonra ikisi birden İYİ Parti'ye..

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BBP, HDP'ye saydırıyor, HDP, BBP'ye..

Sonra ikisi birden İYİ Parti'ye..

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Önce birbirlerine.. Sonra hep beraber İYİ Parti'ye saydıranların ortak bir yönü var..

Hep beraber İYİ Parti'ye saydırıp, sonra hep beraber AKP'ye sahip çıkıyorlar..

***

Pinpon gibi siyaset ama pinponun da doğasına aykırı.. Raketdeki el değişiyor, topun yönü hep aynı..

GÜNÜN SÖZÜ

Birileri arkanızdan konuşuyorsa, onlardan öndesiniz demektir..