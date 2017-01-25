O anları anlattı: 'MHP'li bir vekil pul topluyordu...'

CHP Yalova Milletvekili İnce, TBMM'deki başkanlık oylaması sırasında MHP'li bir vekilin pul topladığı o anları anlattı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, TBMM’deki anayasa oylaması sırasında MHP’bir milletvekilinin pul topladığını belirterek “Bu bir milletvekiline yapılabilecek en büyük hakarettir, aşağılamaktır” dedi.

Referanduma götürülen anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının, “partinin, yargının, yasamanın yürütmenin, ordunun, milletin ve her şeyin başı” olacağını savunan CHP’li Muharrem İnce, Sözcü’den Nil Soysal’a konuştu.

“MHP lideri Devlet Bahçeli'nin U dönüşünü nasıl yorumluyorsunuz? Bu dönüşün altında bilmediğimiz ne olabilir?” sorusuna yanıt veren CHP’li İnce şunları söyledi:

“Bir insanın böylesine bir U dönüşü yapabilmesi için, Bir; tehdit edilmiş olması lazım. İki; zengin edilmiş olması lazım. Üç; ilkesiz olması lazım. Dört; bilemediğimiz bir sebebinin olması lazım. Başka hiçbir şey olamaz. Vatanın, milletin birliği, bütünlüğü için yapıyormuş bunu. Neymiş o birlik bütünlük, bir anlatsın bakalım.”

“MHP'Lİ BİR MİLLETVEKİLİ PUL TOPLADI ORADA!”

AKP’li vekillerin Meclis’teki gizli oylamada oyunu gösterdiğinin hatırlatılması üzerine ise Muharrem İnce MHP’li bir vekille ilgili şu çarpıcı iddiayı ortaya attı:

“Çünkü o gösterenler aslında FETÖ'cü! Buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; FETÖ'cü arıyorsan; açıktan oy kullanan ve kavga edip kendini ispatlama derdine düşen AKP'lilerin hepsi FETÖ'cüdür! Bu kadar basit. Böyle bir ispatlama derdine niye girsin ki bir insan. Bütün oylamalarda kapalı yere girdim, oyumu öyle kullandım. Benim CHP yönetimine kendimi ispat etmek gibi bir derdim yok. Onların da benimle böyle bir dertleri yok.

MHP'li bir milletvekili pul topladı orada! Herkesten pul topladı. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir milletvekiline yapılabilecek en büyük hakarettir, aşağılamaktır. O pulu verenler, şimdi hiç utanmadan gidip, bu milletin maaşını alacaklar! Bu milletin vergilerinden ödenmiş paraları alacaklar. Hiç utanmayacaklar mı? Siz milletin temsilcisi filan değilsiniz. Siz düpedüz yalakasınız! Hangi ideoloji, hangi din, hangi inanç, hangi felsefe bunu yaptırabilir?”