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O silah için açıklama: "Av tüfeğim"

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O silah için açıklama: "Av tüfeğim"
AKP Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut ile Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in uzun namlulu fotoğrafları büyük yankı uyandırmıştı. Korkut, o silah için “Ruhsatlı av tüfeğim" dedi.

Korkut, şunları söyledi:

“Fotoğraf 15 Temmuz akşamı saat 22.00 sıralarında çekildi. Biz bu fotoğrafı paylaştık. Barış Yarkadaş paylaşılmış olan eski fotoğrafı alıp yeni gibi sunmuş. Darbe akşamı ilçe olarak burada toplandık. Silahlı insanlar arkadaşlarımızı tehdit etti. Önlem amaçlı beklemeye başladık. Fotoğraftaki silah ruhsatlı av tüfeğimdir. Uzun namlulu otomatik silah değildir. Silah hâlâ evimde duruyor. Ruhsatı da vardır. Referandum öncesi birileri algı operasyonu yapmaya çalışıyor.” 

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş da, “Bu, 15 Temmuz gecesinde çekilen bir fotoğraf ve yeni bir fotoğrafmış gibi dolaştırılıyor. Bizim şiddeti, silahı tasvip etmek gibi bir durumumuz söz konusu olamaz” dedi.

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