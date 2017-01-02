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O terörist böyle kaçmış

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O terörist böyle kaçmış
İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya saldıran teröristin kıyafetlerini değiştirdikten sonra olay yerinden taksiyle kaçtığı öne sürüldü.

eröristin taksiden Kuruçeşme'den indiği belirtildi. Polis ekipleri bölgedeki tüm güvenlik kameralarını geniş kapsamlı incemeleye aldı.

Habertürk'ün haberine göre,  saldırganın olay yerine gittiği ifade edilen taksi de incelenmek için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin mont, pantolonla içeri girdiği, farklı bir kıyafetle dışarı çıktığı yönünde bilgiler olduğunu söyledi.

Polis saldırganın kaçarken kıyafetindeki 500 lirayı almayı unuttuğu ihtimali üzerinde duruluyor. Teröristin saldırıdan birkaç dakika sonra üstünü değiştirip kaçabilmesi için geliş-kaçış güzergâhıyla ilgili keşif yaptığı hatta mekânın içini bildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Güvenlik güçleri, silahını bırakıp izdihamdan da yararlanarak kaçan teröristin bulunması için operasyonları sürdürüyor.

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