Reina'daki terör saldırısına ilişkin detaylar

Emniyet birimlerinin derinleştirdiği soruşturmada bölgedeki tüm güvenlik kameraları incemeleye alındı.

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da 39 kişiyi öldüren teröristin saat 01:15'te mekana silahla geldiği ve içeriden 01:22'de çıktığı tespit edildi. İçeride 7 dakika kalan terörist 700 kişiye rast gele ateş etti.

CNN Türk Muhabiri Hakan Tunç'un aktardığına göre, terörist mekana girerken bir şarjör harcadı. Kapıda görevli bir polisi şehit ettikten sonra güvenlik görevlilerine ve etrafa rast gele ateş açtı. İçeriye girdikten sonra 7 dakika kalan terörist kılık değiştirerek olay yerinden kaçtı.

Emniyet birimlerinin derinleştirdiği soruşturmada bölgedeki tüm güvenlik kameraları incemeleye alındı. Silah ve mermilerle ilgili de balistik çalışması devam ediyor.