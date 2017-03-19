Önce özerklik sonra eyalet

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Anayasa değişikliği ile Türkiye'de eyaletler kurulabileceği iddialarını destekler biçimde İstanbul için özerklik istedi.

16 Nisan Referandum çalışmaları kapsamında AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katılan Başkan Topbaş, referandumun önemini anlatırken, gelmesi planlanan başkanlık sistemi ile işlerin daha hızlı ilerleyeceğini söyledi.

Topbaş, "Rejim değişikliğini 1923 yılında yaptık, o geride kaldı. Ama rahat hareket edebilen bir devlet yapısının oluşması gerekiyor. Biz bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yetkilerimizin artırılmasını istiyoruz. Hatta İstanbul'a özel bir yasa talebimiz oldu. Niye daha çok işlem yapalım diye" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak ise Anayasa değişikliği ile getirilecek Başkanlık sistemini, "Belediye Başkanlığı gibi bir sistem" diye özetlemişti.

Bakar mısınız Cumhurbaşkanı, Belediye Başkanlığı'nın yetkilerine bürünmek istiyor, Belediye Başkanı ise bu yetkileri dahi az buluyor.

İşte Anayasa değişikliği ile yapılmak istenen rejim yani Türkçe ile sistem değişikliği bu kargaşa içinde MHP desteği ile AKP tarafından oluşturuldu.

Başkan Topbaş, "Bu bize bir ayrıcalık versin diye değil. Türkiye'deki diğer Büyükşehir Belediye Başkanları, Sayın Başkanım İstanbul'a başka yasa yapsınlar sizin istedikleriniz bize bol geliyor. Bizimkiler size dar geliyor. Yani Malatya'nın, Denizli'nin Diyarbakır'ın bu büyükşehirlerin yasasıyla İstanbul'u yönetiyoruz, olmuyor, yürümüyor. Bunu istemek bir farklı şey mi istemektir. Krallık mıdır bu veyahut diktatörlük müdür" diyor.

Ben adını koyayım bunun gelecekteki hedeflenen adı Eyalet sistemidir Kadir Bey. Hiç lafı öyle böyle çevirme kendini de yorma, bizim aklımız erer bu işlere merak etme.

Diyarbakır da kendisine özel konum istiyormuş öyle mi?

"Diyorum ki İstanbul kendi kendini yönetsin, başka müdahaleler olmasın, kendi kararını kendi versin. Bu yanlış mı? Doğru. Böyle tek elden yürüsün" diyorsun ya bunun resmi adı özerklik, sonraki adı da Eyalettir ey Topbaş.

Çık şunu açık açık söyle de herkes kafanızdaki sistem, rejim ya da yönetim tarzının hangi sonuçlar getireceğini daha açık görsün.

Diğer illere ve eyalet isteyenlere gün doğdu

Peki, İstanbul'un diğer illerden ne farkı var. Ankara, İzmir, Diyarbakır, Trabzon, Antalya, Edirne, Van diyelim ki aynı özerkliği istediler.

Merkezi yönetim ya da iller arasındaki eşitlik nasıl sağlanacak.

Düşünebiliyor musunuz İstanbul, Türkiye'nin en çok vergi veren rekortmen ili. Ayrıca vergilerin yüzde 80,2'si İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir'den toplanıyor.

Şimdi bu illere nasıl özerklik verilecek?

Toplanan vergiler bu illere bırakılırsa ben size söyleyeyim diğer illerde isyan çıkar.

İstanbul'a özerklik verilirse buna ilk önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tepki gösterir.

Bu konuda eyalet isteyenlerin baskısı da artar ve özerk bölgeler gündeme gelir.

Eğer Kadir Topbaş yerine HDP'li bir belediye başkanı bu özerkliği isteseydi çoktan gözaltına alınmıştı bunu da söyleyeyim.