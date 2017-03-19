Örtü, neleri örtüyor?

Referandumdan evet çıkacağı hadis ile bildirilmiş!

Dini nelerin örtüsü yapıyorlar, oraya geleceğim...

Halk oylaması için AKP-Saray kesenin ağzını açmış, olağanüstü para harcanıyor. Kimse dönüp sormuyor; "ağzını açtığınız kesenin kaynağı nedir?" diye...

CHP'li Yasemin Cankurtaran tam da aklımızdan geçeni açıklayıverdi, umarım suya yazılmış gibi olmaz... Örtülü ödenekten harcanan paralara dikkat çekti.

Örtülü ödenekteki artış Şubat ayında yüzde 72 oranında arttı! Son iki ayda harcanan para 459 milyon TL'ye ulaştı! Cankurtaran; "Örtülü ödeneğin paraları referandum için mi harcanıyor?" diye soruyor.

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Hatırlatayım; örtülü ödenek Erdoğan Cumhurbaşkanı oluncaya kadar Başbakanların sütüne bırakılmış bir harcama kalemiydi. Ancak Erdoğan Saray'a çıkınca hem Cumhurbaşkanlığına ayrılan bütçeyi olağanüstü oranda artırdı hem de kendisine de örtülü ödenek bağlanmasını istedi. "Her sözü emir kabul edildiğinden" Meclis büyük bir hızla çalışıp Cumhurbaşkanı'na bağlanacak örtülü ödenek yasasını bir torba yasanın içine atıverdi...

Örtülü ödenek, bir de torbaya girince duyulmaz/görünmez olur diye düşündüler belki...

Yasayı gece yarısında Meclis'ten geçirirken CHP'li Akif Hamzaçebi'nin radarına yakalandılar. Hamzaçebi; "Örtülü ödenek uygulamasının Cumhurbaşkanı yetkileri ile uzaktan yakından ilgisi yoktur! Ülke çıkarları için istihbarat uygulamalarında kullanılan ödeneği Cumhurbaşkanı ne yapacak, nerede kullanacak?" diye sorup yapılanın anayasal darbe olduğunu iddia etti.

Mecliste kavga-gürültü derken Cumhurbaşkanı'na da örtülü ödenek bağlanıverdi.

Artık hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı'nın örtülü ödeneği vardı! İyi de AKP'de Erdoğan'ın kendisi dışında bildiğimiz anlamda bir Başbakan oldu mu hiç?

Bu sorunun yanıtı; her iki makama bağlanan örtülü ödeneği kimin harcadığının da yanıtıdır...

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İşte bu ödenekte patlamalar yaşanıyor! Görülmemiş miktarda harcamalar yapılıyor ve nereye yapıldığı belli değil! Çünkü yasaya göre soramazsınız!

Adı üzerinde; ÖRTÜLÜ... Saray'ın vicdanına, ahlakına, dürüstlüğüne bırakılmış bir devlet kaynağı...

Nedir devlet kaynağı?; yediğimiz ekmeğin, içtiğimiz suyun dahi vergileri ile dolan bir hazine sandığıdır. O sandık halkın alın teri ile doludur. Çocuklarımızın rızkından kesip devlete ödediğimizdir...

Devlet; esnafa, işçiye, çiftçiye, öğretmene, yazara, iş adamına ortaktır! Herkes kazandığının bir bölümünü devlete aktarır... İşte örtülü ödenek; devlet hazinesinden Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa ayrılan milyar dolarlık sınırsız özel harcama kuyusudur... Kuyunun suyu bitmez, "neden su çektin?" diye sorulmaz... Gizlidir, devlet meseleleri için, ülke menfaatleri için ayrılmış bir ödenektir.

Her kuruşu ayağı çıplak, başı kabak memleket çocuklarının hakkıdır.

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Biz "örtülü ödenekten harcanan paraları açıklayın, en azından tarif edin" diye saf saf sormaya devam edelim... Yandaşlar ise, bu büyük sorular insanların aklını bulandırmasın diye milletin aklı ile dalgaya devam etsin!

Son örnek; tam bir delilik hali... Adını buraya yazarak Yeniçağ gazetesinin maneviyatına, bu köşenin ilkelerine leke sürmeyeyim... Demiş ki yazısında bu yandaş; "Referandumdan evet çıkacağı hadis ile bildirildi!"

Bir yüce dini ve İslam peygamberini nasıl alçakça kullandığını siz takdir edin!

Arkadaş; madem evet çıkacağı hadis ile sabit; o zaman söyle milletin parasını boşuna harcamasınlar! Yüce Peygamber demek ki; Erdoğan'ın Türkiye'deki referandumu kazanacağını söylemiş öyle mi?!

Erdoğan'ın attığı yanlış adımların taşlarını; bu aşırılıklarla, görülmemiş yalakalıklarla, kıblesini Saray yapan münafıkların döşediği de bir gerçek!

İslam dinine bu kadar zarar verildiği, dinin yozlaştırıldığı bir dönem daha görülmemiştir. 'Şeytan da Hayır dedi' diyen sözde ilahiyatçının ardından, Hz. Muhammed'in referandumdan evet çıkacağını bildirdiği yalanına ve iftirasına kadar, her şey örtülü için...

Gerçeklerin üzerini örtmek için... Hak derken haksızlığı, adalet derken yolsuzluğu örtmek için..

Dini yalanlarla toplumu zehirleyen bu zihniyete gerçek bir ayet ile yanıt verelim;

"O gün hesaba çekileceksiniz, en gizli işiniz bile gizli kalmayacak."