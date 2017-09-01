Otobüsü durdurup namaz kılan şoförün cezası belli oldu
İstanbul Şişli'de kullandığı halk otobüsünü durdurarak namaz kılan Özel Halk Otobüsü şoförü hakkında verilen ceza belli oldu.
Şişli-Karayolları seferini yapan A-339 numaralı Özel Halk Otobüsünün şoförü, 10 Ağustos'taki seferi sırasında aracını kenara çekip namaz kıldı.
İBB'DEN AÇIKLAMA
Onur Cingil isimli yurttaş, sefer bitmediği halde içinde yolcular varken aracı durdurup namaz kılan şoför hakkında İBB'ye şikayet dilekçesi verdi. Şikayete yanıt veren İBB, Özel Halk Otobüsleri Yönergesi'ndeki 34. maddeden ceza verildiğini, şoföre 200 bilet ceza uygulandığını belirtti. Cingil, İBB'den kendisine gelen yanıtı sosyal medya hesabından paylaştı.
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