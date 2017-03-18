Özdağ: Binali Yıldırım 'Hayır' diyecek

MHP Genel Başkan Adayı Özdağ, katıldığı televizyon programında Başbakan Yıldırım'ın 16 Nisan'da gerçekleşecek olan yeni Anayasa değişikliği referandumunda 'Hayır' oyu vereceğini iddia etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, duayen gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp, sunduğu Halk TV'de Halk Arenası programının konuğuydu.

Başkanlık sistemini öngören yeni Anayasa değişlikliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Özdağ, "Ben Binali Yıldırım’ın hayır oyu vereceğini düşünüyorum” dedi.

TERÖRİSTLER PARLAMENTER SİSTEMİ Mİ SAVUNUYORLAR?

Hayır diyenlere hakaret etmek kimsenin haddi değil diyen Özdağ, "Evet diyenler de Hayır diyenler de kararsızlar da büyük Türk milletinin aziz evlatlarıdır. Biz bir tek kardeşimizden Evet dese de vazgeçmeyiz. Bugün El Bab'ta aslanlar gibi savaşan askerlerimizin, mehmetçiklerimizin aileleri arasında Evet diyenler de var, Hayır diyenler de var. Şimdi bu anne ve babalar, Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle darbeci, alçak, terörist, çukur ve şimdi Haçlı mı oluyorlar? Evet demek ne kadar meşruysa Hayır demek de o kadar meşrudur. Hayır diyenlere terörist, darbeci, çukur demek Cumhurbaşkanı dahil kimsenin haddine değil. Biz Hayır diyerek parlamenter sistemi savunuyoruz, darbeciler ve teröristler ne zamandan beri parlamenter sistemi savunuyorlar?" diye konuştu.

HACCIN CUMHURBAŞKANI MISINIZ?

Cumhurbaşkanı'nın Hayır diyenler için sarf ettiği sözleri eleştiren Özdağ, "Neymiş efendim, Evet diyenler hilali temsil ediyormuş, hayır diyenler haccı temsil ediyormuş. Hayır demek parlamenter sistem demek, o zaman siz haccın Cumhurbaşkanı mısınız kardeşim? Kendi kendinize sorun bakalım. Parlamenter düzen içersinde seçildiniz" dedi.

HAYIR AÇIK ARA ÖNDE

Yapılan tüm anketlerde Hayırın açık ara önde olduğunu iddia eden Özdağ, "Hayır çıkacak endişesi yüzde 100 var. Bizim yaptırdığımız anketlerden daha fazlası saraya gidiyor. Dün giden bir anket var 4 puan var arada. Hayırlar 4 puan önde. Ama bu makyajlaşmış bir anket. Çünkü 4 puandan daha bir açık var arada" şeklinde konuştu.